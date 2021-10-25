Неожиданный выбор: Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, – Бутусов

Слухи об отставках в правительстве Дениса Шмыгаля ходят уже давно. Среди министров, которые могут потерять кресло, называли и имя главы Минобороны Андрея Тарана.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в «Фейсбуке», что с Тараном вопрос уже почти решен. Новым министром обороны Украины может стать вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Президент Зеленский согласовал его кандидатуру на эту должность, информирует UAINFO.org.

По данным источников главного редактора «Цензор НЕТ», главной мотивацией Зеленского вместо «молчащего» Тарана, который не дает интервью «по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей», является желание иметь «говорящего» министра обороны.

Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора.

Бутусов отметил, что Резников - профессиональный адвокат и никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Поэтому Офис президента сможет управлять им. Новому министру «потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию».

Действующий министр обороны Андрей Таран был предложен главой офиса президента Андреем Ермаком и начальником комитета по разведке Русланом Демченко. ОП не хотел замены Тарана и защищал его, несмотря на все скандалы. Как послушный исполнитель Таран устраивал ОП и не мешал в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии.

«Впрочем, в отличии от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран - в Гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013-го года. Хуже уже некуда», - пишет Бутусов.