Названы целебные свойства апельсинового сока

Исследование показало, что апельсиновый сок способен сражаться с воспалениями и окислительным стрессом у взрослых людей. Правда, для этого необходимо употреблять стопроцентно натуральный напиток.

Об этом сообщает ТОнеТО.

Полностью натуральный апельсиновый сок обладает потенциалом бороться с воспалительными процессами и окислительным стрессом у взрослых людей. Таковы результаты исследования американских ученых, опубликованные в журнале Advances in Nutrition. Хотя исследование было ограничено по своему масштабу, оно показало, что употребление стопроцентного апельсинового сока существенно уменьшает показатели интерлейкина-6 - хорошо известного в науке маркера воспалительных процессов, как у здоровых людей, так и у лиц из группы риска.

Также удалось незначительно уменьшить ещё два маркера воспалительных процессов и окислительного стресса. Однако эти результаты не обладают достаточной статистической значимостью. Выводу этого исследования, профинансированного в значительной степени производителями цитрусовых продуктов штата Флорида, полностью совпадают с ранее опубликованным материалами о полезных свойствах гесперидина - основного биологического компонента, содержащегося в апельсинах и стопроцентном апельсиновом соке.

Напомним, что хронические воспалительные процессы играют ключевую роль в развитии или возникновении целого ряда хронических болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Гесперидин снижает количество некоторых маркеров воспалительных процессов и окислительного стресса. В стопроцентном апельсиновом соке целый ряд важных нутриентов вроде витамина C, а также полезные биологические компоненты, у которых имеется потенциал бороться с негативными явлениями нашего здоровья.