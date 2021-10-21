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Рейтинг "Слуги народа" падает. Избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают ее ничем не лучше предыдущей – Бортник

  6   0 21.10.2021, 14:27 | Новости, Политика
Рейтинг "Слуги народа" падает. Избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают ее ничем не лучше предыдущей – Бортник

"Согласно данным социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС) проведенного15-18 октября 2021г, партия "Слуга Народа" утратила обособленное партийное лидерство, её рейтинг просел на - 4,5%", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.

"В парламентском рейтинге теперь лидируют две партии, разница между ними находится в рамках статистической погрешности:

  • «Европейская Солидарность »- 15,7% (-1,7%)
  • «Слуга народа» - 15,5% формально занимают вторую строчку рейтинга. В сравнении с опросом, который проводил КМИС 10-15 сентября 2021г., рейтинг партии потерял( -4,5%); было -20,0%.

Стоит отметить, что рейтинг "Слуги Народа" до октября оставался стабильным и фактически не менялся со второй половины апреля.

  • « Батькивщина» - 13,6% (+2,8% ).
  • «ОПЗЖ» - 13,0% ( +1,4%).
  • « Сила и честь » -8,6% (+0,8%)
  • партия "НАШИ" -5,7%( в прошлом опубликованном опросе партии в списке не было)
  • Радикальная партия О.Ляшко - 5,6% (+0,6%)
  • «Украинская стратегия Гройсмана» - 5,6%(+0,6%)

Всего в парламент попадает 8 партий.

Остальные не преодолевают 5% барьер

  • «Свобода» -4,4%(+2,6%)
  • «Партия Шария» -3,6%(не изменился)
  • УДАР - 2,4%(-0,4%)
  • «За майбутне» -1,8%
  • «Голос» -1,6%
  • «Пропозиция» -1,2%
  • «Украина - наш дом» -1,1%

Главной оппозицией власти граждане называли: «ЕС» (27,2%) и «ОПЗЖ» (24,3%), «Батькивщину»(17,5%) и партию «Голос» - 4,4%.

Большинство граждан считает, что нынешняя власть не отличается от предыдущей - 44,9%.

  • 29,9% - считают нынешнюю власть хуже предыдущей
  • 22%, - напротив, считают нынешнюю власть лучше.

Главной причиной экономического кризиса в стране граждане считают:

42,1% - высокий уровень коррупции.

31,2% - некомпетентность власти.

о пандемии коронавируса говорят - 12,1%,

о войне на Донбассе - 8,5%.

Результаты опроса КМИС демонстрируют, что наряду со снижением президентского рейтинга, параллельно начинает терять позиции и правящая партия. К основным причинам снижения рейтингов, кроме офшорных скандалов,"вагнергейта" и отставки спикера, можно добавить дополнительный негативный фон, создаваемый высказываниями или действиями отдельных депутатов во фракции.

В целом избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают её ничем не лучше предыдущей. А значительная часть - почти 30% считают хуже. Основной причиной бедственного положения в стране общество называет коррупцию и некомпетентность власти.

Вероятно, за счет потери "Слугами Народа" поддержки части своего электората, как в националистическом, так и в условно «про-российском» секторе, голоса и позиции начинают набирать "Батькивщина"(+2,8%) и"Свобода"(+2,6%) . Менее активно этот процесс происходит у ОПЗЖ (+1,4%) и партии "НАШИ"( эта партия теперь тоже проходит в парламент).

Интересно, что несмотря на условное лидерство, динамика рейтинга "Европейской Солидарности" идет в минус. То есть часть электората от "Слуг Народа" туда не перетекает", - завершает политолог.

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