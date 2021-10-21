Больницы переполнены, мест для госпитализации нет: в Харькове в разгар пандемии даст концерт "Вечерний Квартал"

"Студия Квартал 95" даст концерт в Харькове в разгар пандемии COVID-19. При этом в городе переполнены опорные больницы. Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал аналитик и блогер Евгений Истребин, информирует UAINFO.org.

"В Харькове переполнены больницы, людей некуда госпитализировать? Да най буде."Вечерний квартал" едет с концертом. Встречайте. 23 октября, суббота, 19:00. Билеты уже в продаже. Не пропусти событие года", - написал истребин.

Согласно сайту "Квартал концерт", на мероприятие уже продана большая часть билетов. Их стоимость составляет от 350 грн до 1450 грн.