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Радуцький: У "Слузі народу" є депутати, які вважають, що вакцинація – це "чіпізація", й коронавірусу не існує

  79   0 21.10.2021, 15:07 | Новости, Общество
Радуцький: У "Слузі народу" є депутати, які вважають, що вакцинація – це "чіпізація", й коронавірусу не існує

Радуцький зазначив, що "далеко не всі" депутати вакцинувалися від коронавірусу \ фото УНІАН

У фракції "Слуга народу" є депутати, які вважають, що вакцинація від COVID-19 - це "чіпізація", й коронавірусу не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "СН").

Він зазначив, що "далеко не всі" народні депутати вакцинувалися від коронавірусної хвороби.

"Я вакцинований. Люди притомні всі вакциновані. Але ж, ви знаєте, що у нас у фракції є люди, які вважають, що це "чіпізація", що вірусу не існує", - сказав Радуцький.

Він нагадав, що цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту, зокрема передбачатиметься, що народні депутати, журналісти та інші особи можуть зайти у ВР лише за наявності документів про вакцинацію, довідок з негативним тестом чи одужання після COVID-19.

За словами голови комітету, передбачено, що ця постанова набуде чинності з відтермінуванням через технічні причини. Документ почне діяти не пізніше 15 листопада. Тому під час наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) ці обмеження в парламенті не діятимуть.

Радуцький пояснив, що відтермінування пов'язано із відсутністю на даний час технічних можливостей для перевірки ковід-сертифікатів. За його словами, щоб не створювалися черги біля будівлі парламенту, "бо на вулиці вже не літо", було передбачено відтермінування введення цієї постанови в дію після її ухвалення.

Нагадаємо, 13 жовтня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити постанову щодо встановлення допуску до парламенту лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання після COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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