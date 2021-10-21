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The Times: Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків

  7   0 21.10.2021, 16:01 | Новости, Политика
The Times: Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків

Українські війська раніше брали участь у навчальних місіях з британськими військовослужбовцями. Фото - Сергій Супінський, GETTY IMAGES

Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків. Планується, що для українських патрульних катерів буде надано ракети класу "земля-земля".

Про це повідомляє The Times, інформує UAINFO.org.

Дві країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків.

Вважається, що вони коштуватимуть по 100 тисяч фунтів стерлінгів за кожну. Ці ракети можуть вражати невеликі швидкого руху цілі та застосовувалися на британських винищувачах RAF проти терористичної організації "Ісламська держава". 

Видання пише, що переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".  

Є побоювання, що Росія планує зимову військову операцію, яка може призвести до ескалації напруженості на Донбасі та може мати непередбачувані наслідки для безпеки всієї Європи, повідомив в коментарі виданню український дипломат, ім'я якого наразі не розкривають. 

UAINFO

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