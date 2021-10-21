Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:30

Частина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметься

18:01

Жарт на мільйон: бойкот бренду Yaro через "анекдот" – це прецедент. Чим завершились інші скандали?

17:04

Перший день COVID-обмежень у поїздах: як перевіряють пасажирів на вокзалі в Києві (фоторепортаж)

16:01

The Times: Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків

15:07

Радуцький: У "Слузі народу" є депутати, які вважають, що вакцинація – це "чіпізація", й коронавірусу не існує

14:27

Рейтинг "Слуги народа" падает. Избиратели демонстрируют, что действиями власти недовольны, и считают ее ничем не лучше предыдущей – Бортник

14:01

Больницы переполнены, мест для госпитализации нет: в Харькове в разгар пандемии даст концерт "Вечерний Квартал"

13:02

Лучше поздно, чем никогда: через 4 года на месте ДТП с Зайцевой в Харькове устанавливают столбики

12:00

Господа свежепривившиеся в огромных очередях за последние три дня! Вы уже не беспокоитесь по поводу Гейтса, мирового заговора, видоизмененного ДНК и бесплодия? – Ян Валетов

11:00

Бутусов: Рейтинг Зеленского за половину срока полномочий упал на 48%, рейтинг Порошенко за такой же период – на 42%

10:33

Острів Барбадос, що вийшов з-під влади британської корони, обрав першого президента

10:01

Жахлива статистика: за добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

09:01

Сериал о психопате "Ты" обогнал "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix

08:06

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

06:55

Граница Германии с Польшей под угрозой коллапса из-за волны мигрантов, посылаемых Беларусью — The Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Перший день COVID-обмежень у поїздах: як перевіряють пасажирів на вокзалі в Києві (фоторепортаж)

  90   0 21.10.2021, 17:04 | Новости, Общество
Перший день COVID-обмежень у поїздах: як перевіряють пасажирів на вокзалі в Києві (фоторепортаж)

Пасажири пред'являють провідникам, крім квитків, також додаток "Дія" / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Ситуація на Центральному залізничному вокзалі Києва спокійна. 

Як передає кореспондент УНІАН, попри те, що сьогодні перший день діють нові правила перевезення у потягах далекого сполучення, якихось конфліктних ситуацій чи непорозумінь не спостерігається.

На вокзалі здійснюється посадка на потяг "Київ-Харків". В усіх пасажирів, за посадкою яких спостерігав кореспондент УНІАН, виявилися необхідні документи.

Пасажири пред'являють провідникам, крім квитків, також додаток "Дія" з інформацією про щеплення від COVID-19 або паперові сертифікати.

Також пасажири можуть безкоштовно зробити щеплення біля першого перону або здати ПЛР-тести у двох пунктах на території вокзалу. 

Після отримання навіть першої дози вакцини людей пропускатимуть у потяги.

Пасажирів без COVID-документів не пускають

Як розповів журналістам директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пасажирів без довідки про вакцинацію або результат тестів поліція не повинна пускати на потяги. 

"Подібних випадків ми зафіксували біля 20, коли люди потрапили на потяг без необхідних документів. Ми не можемо в кожній такій ситуації зупиняти потяг, бо створимо пробку на виїзді з Києва. Тому є домовленість з Нацполіцією, що такі ситуації будуть фіксуватися. До речі, це адміністративне правопорушення за ст. 185-9 - злісна непокора вимогам співробітників транспорту. Якщо потяг уже поїхав з таким пасажиром, співробітники поліції викликатимуться на наступну станцію і будуть висаджувати та штрафувати таких людей", - сказав Перцовський. 

Фото УНІАН, Дмитро Хилюк

З сьогоднішнього ранку на Київському вокзалі було виявлено близько 10 позитивних тестів на COVID-19, і людям, відповідно, відмовили у посадці на потяг.

Вимога довідки про вакцинацію або тестування не порушує прав пасажирів

Перцовський переконаний, що нові правила перевезення пасажирів, які вимагають від них також надання медичної документації - довідки про тестування або вакцинацію - не порушують прав пасажирів. 

"Жодної юридичної колізії тут немає, адже окрім квитка від пасажирів і раніше вимагалися додаткові документи - посвідчення особи, студентський квиток. Така практика виписана в правилах перевезення пасажирів. Тепер Кабмін додав нові правила - додати до цього переліку нові документи. Тому юридичної колізії я тут не бачу. А якщо хтось хоче позиватися до суду, то у нас вільна країна..., але я впевнений, що юридично наші позиції сильні і вимоги законні", - відповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця".

Нові правила перевезень з 21 жовтня

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу "Дія";
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Лента статей

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (516)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]