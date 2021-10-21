Перший день COVID-обмежень у поїздах: як перевіряють пасажирів на вокзалі в Києві (фоторепортаж)

Пасажири пред'являють провідникам, крім квитків, також додаток "Дія" / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Ситуація на Центральному залізничному вокзалі Києва спокійна.

Як передає кореспондент УНІАН, попри те, що сьогодні перший день діють нові правила перевезення у потягах далекого сполучення, якихось конфліктних ситуацій чи непорозумінь не спостерігається.

На вокзалі здійснюється посадка на потяг "Київ-Харків". В усіх пасажирів, за посадкою яких спостерігав кореспондент УНІАН, виявилися необхідні документи.

Пасажири пред'являють провідникам, крім квитків, також додаток "Дія" з інформацією про щеплення від COVID-19 або паперові сертифікати.

Також пасажири можуть безкоштовно зробити щеплення біля першого перону або здати ПЛР-тести у двох пунктах на території вокзалу.

Після отримання навіть першої дози вакцини людей пропускатимуть у потяги.

Пасажирів без COVID-документів не пускають

Як розповів журналістам директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пасажирів без довідки про вакцинацію або результат тестів поліція не повинна пускати на потяги.

"Подібних випадків ми зафіксували біля 20, коли люди потрапили на потяг без необхідних документів. Ми не можемо в кожній такій ситуації зупиняти потяг, бо створимо пробку на виїзді з Києва. Тому є домовленість з Нацполіцією, що такі ситуації будуть фіксуватися. До речі, це адміністративне правопорушення за ст. 185-9 - злісна непокора вимогам співробітників транспорту. Якщо потяг уже поїхав з таким пасажиром, співробітники поліції викликатимуться на наступну станцію і будуть висаджувати та штрафувати таких людей", - сказав Перцовський.

Фото УНІАН, Дмитро Хилюк

З сьогоднішнього ранку на Київському вокзалі було виявлено близько 10 позитивних тестів на COVID-19, і людям, відповідно, відмовили у посадці на потяг.

Вимога довідки про вакцинацію або тестування не порушує прав пасажирів

Перцовський переконаний, що нові правила перевезення пасажирів, які вимагають від них також надання медичної документації - довідки про тестування або вакцинацію - не порушують прав пасажирів.

"Жодної юридичної колізії тут немає, адже окрім квитка від пасажирів і раніше вимагалися додаткові документи - посвідчення особи, студентський квиток. Така практика виписана в правилах перевезення пасажирів. Тепер Кабмін додав нові правила - додати до цього переліку нові документи. Тому юридичної колізії я тут не бачу. А якщо хтось хоче позиватися до суду, то у нас вільна країна..., але я впевнений, що юридично наші позиції сильні і вимоги законні", - відповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця".

Нові правила перевезень з 21 жовтня

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів: