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Рейтинг Зеленського стрімко падає, – результати опитування КМІС

  8   0 20.10.2021, 15:00 | Новости, Политика
Рейтинг Зеленського стрімко падає, – результати опитування КМІС

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського стрімко падає, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише UAINFO.org.

Так респондентам поставили питання: "Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, за кого ви би віддали свій голос?"

Тож соціологи отримали відповідний результат: Володимир Зеленський отримав би 19,1% серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. При цьому місяць тому ці цифри становили 24,5 і 33,3% відповідно.

На другому місці - П. Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці - Ю. Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Ю. Бойко (7,3% і 9,4%), І. Смешко (6% і 7,8%) та Д. Разумков (5,5% і 7,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку. 

Упродовж 15-18 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням)  опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

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