У МОЗ показали альтернативу вакцинації

Фото надані UNICEF Ukraine, фотограф - Євгеній Малолєтка

Минулого тижня до лікарень ушпиталили майже 27,5 тисяч хворих на коронавірус, переважна більшість з них не отримали жодної дози антиковідної вакцини, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я із посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

«З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози», - йдеться у повідомленні, інформує UAINFO.org.

Допис супроводжують фото з ковідних терапій і реанімаційних відділень лікарень країни. Туди зазвичай потрапляють ті, хто нехтує вакцинацією.

У МОЗ нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після другої дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Для різних вакцин цей інтервал становить:

CoronaVac - 14-28 днів;

Pfizer - 21 день;

Moderna - 28 днів;

AstraZeneca - 4-12 тижнів.

Станом на 18 жовтня принаймні однією дозою вакцини щепилися 8 065 760 українців, двома дозами - 6 573 564.

Крім того, у міністерстві нагадали, що на статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення. Якщо їх власник потрапить до лікарні чи помре від ускладнень захворювання, вважатиметься, що його не змогла захистити вакцина. Це підриває довіру до ефективності вакцини.

«Міністерство охорони здоров'я просить українців, які знають про випадки підробки таких документів, повідомляти про них у поліцію або до контакт-центру МОЗ», - закликали у відомстві.

Зазначимо, в Україні на 17% зросла смертність від коронавірусу, також збільшилися показники щодо кількості ушпиталених хворих і рівня захворюваності, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Напередодні в Україні підтвердили 538 смертей від ускладнень ковіду. Це абсолютний максимум, який Україна спостерігала за всю історію пандемії.

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