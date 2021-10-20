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Ольга Голубовская назвала три основные особенности течения коронавирусной болезни, связанные со штаммом Delta

  4   0 20.10.2021, 16:00 | Новости, Общество
Ольга Голубовская назвала три основные особенности течения коронавирусной болезни, связанные со штаммом Delta

"COVID-19, вызванный вариантом Delta, надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Alpha («британца»)", - об  этом на своей страничке в Фейсбуке пишет ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, информирует  UAINFO.org.

"Три основные особенности течения болезни, связанные с этим вариантом:

1. Высокая вирусная нагрузка, в сотни раз превышающая таковую у предыдущих вариантов.

2. Более высокая частота тромбозов.

3. Быстро прогрессирующая, и/или «обвальная» динамика клинических симптомов.

Две последние особенности являются следствием первой. Именно высокая вирусная нагрузка в дебюте в значительной степени определяет все последующие неприятности.

Кроме того, вариант Delta связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода контагиозности (заразности) больного.

В связи с этим тактика ведения больных должна быть оптимизирована.

Во-первых, применение противовирусных препаратов в начальном периоде болезни. Если для этого нужна госпитализация, то пожалуйста, она регламентирована нашими нормативными документами. Ещё год назад в стандартах оказания медицинской помощи нами прописана госпитализация групп риска при среднетяжелом течении:

«Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим ... з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію ...»

Именно группы риска создают напряжение систем здравоохранения и только одно выполнение этой рекомендации может снизить на них нагрузку. К сожалению, ранней терапии мало у нас уделяется внимания, а это - самое действенное в лечении любой инфекционной патологии. И лечить наших больных надо начинать ДО реанимации и ДО развития осложнений. Конечно, это тоже не панацея, но ее нет при этом заболевании, как и при многих других. Но то, что этот подход сохранит жизни многих людей - безусловно, и тому есть многочисленные подтверждения.

Во-вторых, профилактика тромбообразования и своевременная диагностика тромбозов также должны быть внимательно оценены у каждого конкретного больного. Здесь имеются определённые сложности, которые мы обсуждаем в лекциях, на консилиумах и в дискуссиях с докторами, практикуем мультидисциплинарный подход, изучаем мировой опыт.

В-третьих, помните, что маски - не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя. А тяжесть течения инфекционных заболеваний - это в т.ч. и дозозависимый процесс. И не надо сюда приплетать размеры вируса, он сам по себе не ползает, не ходит и не летает.

Наконец, группы риска должны быть вакцинированы. Это - самый серьёзный провал нашей компании вакцинации, ибо тяжело болеют именно они. Поэтому - защитите себя сами, т.к. больше некому, а врачи и медперсонал - не бесконечны.

И последнее. Я не сторонник запугивания людей. Уже не работает, все устали. Спокойно объясняйте и не говорите глупостей - тогда и доверие в обществе увеличится к государственным институтам, и толку будет больше. Будьте здоровы!", - завершает Голубовская.

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