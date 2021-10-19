AP: Чому деякі бояться виходу Польщі з Євросоюзу

Цього тижня увага ЄС буде прикута до Польщі, коли прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернеться до Європейського парламенту та лідерів на саміті Європейського Союзу, який, як очікується, зіткнеться з правовою головоломкою, створеною недавнім рішенням Конституційного суду Польщі. Він обмежив компетенцію ЄС.

Агентство AP пише, що деякі противники націоналістичного уряду Польщі побоюються, що рішення суду поставило країну на шлях можливого Polexit або ж виходу Польщі з ЄС, як це зробила Велика Британія з Brexit. Уряд засуджує тих, хто поширює цю ідею, яку він називає «фейковою новиною». Ось погляд на різні погляди на це питання - і чому вихід Польщі з блоку є малоймовірним, інформує ZN.UA.

ПЕРЕДІСТОРІЯ

Уряд Польщі, який очолює консервативна партія «Право і справедливість», конфліктує з офіційними особами ЄС в Брюсселі відтоді, як він прийшло до влади у 2015 році. Суперечка в основному пов'язана зі змінами в польській судовій системі, які дають керівничій партії більше влади над судами. Польська влада каже, що вона прагне реформувати корумповану і неефективну систему правосуддя. Європейська комісія вважає, що зміни підривають демократичну систему стримувань і противаг в країні.

Антиєвропейська риторика виходить з Польщі

У міру того як протистояння щодо судової системи ставало все більш напруженим, а Єврокомісія загрожувала утримати мільярди євро в фондах на відновлення після пандемії Польщі через неї, лідери керівної партії іноді порівнювали ЄС з Радянським Союзом, окупуючою державою Польщі під час холодної війни.



Ришард Терлецький, заступник лідера партії, заявив у вересні, що якщо все піде не так, як подобається Польщі, «нам доведеться шукати радикальні рішення». Торкаючись Brexit, він також сказав: «Британці показали, що диктатура брюссельської бюрократії їх не влаштовує і розвернулися і пішли».

Марек Суські, ще один провідний член партії, сказав, що Польща «буде боротися з брюссельським окупантом» так само як вона боролася з нацистськими та радянськими окупантами в минулому. «Брюссель посилає нам повелителів, які повинні привести Польщу в порядок, поставити нас на коліна, щоб ми могли бути німецькою державою, а не гордою державою вільних поляків», - заявив він.

КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ

У жовтні Конституційний суд Польщі оскаржив уявлення про те, що законодавство ЄС замінює закони його 27 країн-членів, ухваливши, що деякі закони ЄС несумісні з конституцією країни.

Це рішення суду, де домінують прихильники панівної партії, дає польському уряду виправдання знову намагатися ігнорувати директиви Суду Європейського Союзу, які йому не подобаються, особливо з питань незалежності судової системи.

Постанова знаменує собою ще одне серйозне випробування для ЄС після багатьох років управління його розлученням з Великою Британією.

ЩО КАЖЕ ПОЛЬСЬКИЙ УРЯД

Польські лідери кажуть, що абсурдно думати, що вони хочуть покинути ЄС, і вони звинувачують опозицію в тому, що вона грає з ідеєю Polexit для політичної вигоди.

Прем'єр-міністр Моравецькій заявив минулого тижня, що опозиція «намагається натякнути, що ми хочемо послабити Польщу і Європейський Союз, покинувши ЄС. Очевидно, що це не тільки фейкові новини, це ще гірше. Це просто брехня, яка зроблена, щоб послабити ЄС».

Моравецькій виступив незабаром після того, як лідер польської опозиції Дональд Туск організував масові загальнонаціональні протести проти виходу Польщі з ЄС.

ЧИ МОЖНА ВИГНАТИ ПОЛЬЩУ З ЄС?

У ЄС немає правового механізму для вигнання країни-члена. Це означає, що для того, щоб Polexit стався, його повинна ініціювати сама Польща. На цю мить ідея здається надуманою, тому що членство в ЄС в Польщі надзвичайно популярно, а опитування показують, що понад 80% поляків виступають за членство.

Коли Польща вступила в ЄС у 2004 році, поляки отримали нову свободу пересування та можливості роботи по всьому ЄС. Тоді запустили драматичну економічну трансформацію, яка принесла користь мільйонам.



Проте деякі поляки все ще побоюються, що це може змінитися. Вони бояться, що якщо ЄС утримає фінансування через суперечки про верховенство права, поляки можуть в кінцевому підсумку відчути, що їм більше не вигідно бути в ЄС.

Деякі просто побоюються політичної випадковості, такої ж яка це сталася з виходом Великої Британії з ЄС. Колишній прем'єр-міністр ВБританії, який закликав до референдуму про членство в ЄС, Девід Кемерон, прагнув до того, щоб країна залишилася в ЄС. Він закликав до голосування, щоб врегулювати це питання, вважаючи, що британці проголосують за те, щоб залишитися. Більшість у 2016 році цього не зробила, і Кемерон швидко пішов у відставку.

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