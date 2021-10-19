Ян Валетов: Глупость человеческая безгранична, но загнанный в угол антивакс катастрофически умнеет

Сегодняшний ажиотаж в центрах вакцинации - наглядный пример того, что если гром не грянет... Ведь стояли практически пустые ровно до того момента, как не пришло понимание, что без сертификата или кюара никуда не зайдешь. Ни в ТРЦ, ни в ресторан, ни в поезд. И на работу не выйдешь без прививки или справки о выздоровлении с образованием антител. Можно, конечно, делать ПЦР каждые три дня, но это дорого. И поддельный дорого, если два раза в неделю. Денег не настачишься

Об этом на своей странице в Facebook пишет писатель Ян Валетов, информирует NewsOboz.org со ссылкой на UAINFO.org.

То есть практичность, бережливость и желание жить без ограничений, побеждают глупость и необразованность. Не у всех, но у многих. Есть контакт с головным мозгом у тех, у кого он еще есть.

Если подкрутить гайки по другим областям, то скоро мы догоним и перегоним Израиль.

Еще раз повторю: риски уехать на бесхайм без прививки очень велики. Они значительно больше риска получить осложнение от прививки.

Не верьте идиотам. Ваше ДНК не изменится. Задумайтесь, вы каждый день едите помидоры, но не стали помидором. Вам делали прививки от оспы, но вы не стали коровой. И, вообще, вы знаете, что такое ДНК? Или РНК? Если вы этого не знаете, то зачем вы пытаетесь об этом рассуждать?

Билл Гейтс не будет вами управлять. Вы ему нафиг не сдались. Кто вам сказал, что он спит и видит, как вами, болезными, рулит? Вы, вообще, представляете круг его интересов? Как вы думаете, в него входит использование гениальных способностей менеджера рекламного агентства из г. Крыжополь Одесской области? Или домохозяйки с Троещины? Ну, да... спит и видит...

Мировое правительство вас не поработит. Во-первых, потому что нет мирового правительства, а во-вторых, даже если б оно и существовало, вы ему тоже нафиг не нужны.

Глупость человеческая безгранична, но загнанный в угол антивакс катастрофически умнеет.

Сегодняшний ажиотаж новообращенных прививочников тому доказательство.

Ковид будет побежден! Если не разумом, то алчностью и желанием жить свободно, работать, получать зарплату, свободно летать в отпуск и без проблем посещать места развлечений и общественного питания.

Взывать к сознанию лучше всего не с помощью пряника, а с помощью кнута. С помощью доброго слова и пистолета можно сделать больше, чем одним добрым словом.

Кого как, а меня результат устраивает)

Ян ВАЛЕТОВ