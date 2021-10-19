Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:01

Туристи зустріли морського "монстра" під час дайвінгу в Єгипті (фото)

19:02

Ян Валетов: Глупость человеческая безгранична, но загнанный в угол антивакс катастрофически умнеет

18:10

AP: Чому деякі бояться виходу Польщі з Євросоюзу

17:04

У Раді пропонують ввести обов'язковий огляд у психіатра через Третьякову: кого це зачепить

16:01

Виктор Небоженко: Зеленский не знает, что делать с Медведчуком

14:59

Єпіфаній у відповідь на заяви Росії: Ви все перейняли, все забрали, все переписали

14:00

Коли у Києві включать опалення? У Кличка назвали точну дату

13:00

Українка Калініна вибила росіянку з Кубка Кремля

12:05

КНДР испытала неизвестный снаряд

11:52

Депутати обрали першого заступника голови Верховної Ради

11:02

Газ в обмін на політичну лояльність: Зеленський заявив, що деякі регіони України не зможуть отримати газ за пільговою ціною – Назар Приходько

10:01

Евгений Истребин: У нас новый "ковидный рекорд", 538 летальных случаев. Частные ритуальные службы хлопают в ладошки

09:00

Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

23:59

Путин теряет друзей в Европе: что происходит в Австрии и Чехии

23:03

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

У Раді пропонують ввести обов'язковий огляд у психіатра через Третьякову: кого це зачепить

  11   0 19.10.2021, 17:04 | Новости, Политика
У Раді пропонують ввести обов'язковий огляд у психіатра через Третьякову: кого це зачепить

У парламенті зареєструють законопроєкт, згідно з яким кандидати на виборні посади від держави, зокрема народні депутати, будуть зобов'язані пройти огляд у психіатра. Ініціатором стала депутатська група "За майбутнє", повідомив її співкерівник Тарас Батенко, пише "Гордон".

Приводом для створення ініціативи стали висловлювання глави комітету з питань соцполітики, нардепки "Слуги народу" Галини Третьякової на адресу померлого члена групи "За майбутнє" Антона Полякова.

"Із сумом мусимо констатувати, що в цій сесійній залі посіяна атмосфера ненависті з боку деяких представників монобільшості, йдеться про главу комітету з питань соцполітики", - заявив Батенко, коментуючи законопроєкт.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності "невідкладно передбачити зобов'язання всіх кандидатів на виборні посади... проходити психіатричний аналіз, психогляд". 

Представник групи "За майбутнє" також висловив надію, що фракція "Слуга народу" зробить висновки, і "людина, яка сіє людиноненависницькі висновки у своїй роботі", буде відсторонена не тільки тимчасово від парламентських засідань, а й від керівництва комітетом.

Також, за словами Батенка, колеги Антона Полякова та його близькі чують багато інсинуацій на тему його загибелі, проте правоохоронці поки так і не дали чіткої відповіді щодо всіх обставин трагедії. У зв'язку з цим нардеп закликав МВС, прокуратуру й інші правоохоронні органи провести швидке неупереджене розслідування.

Деталі останнього скандалу з Третьяковою:

Нардепка від "Слуги народу" і глава комітету з питань соцполітики і захисту ветеранів Галина Третьякова після смерті члена групи "За майбутнє" Антона Полякова відправила в чат політсили скандальне повідомлення, де було написано "мінус один ворог". Це викликало хвилю обурень серед її колег-депутатів і простих українців у соцмережі. Особливо невдоволення висловлювали члени групи "За майбутнє", колеги померлого.

Третьякова не стала вибачатися за написане, заявила в парламенті про свободу слова для кожного, передбачену Конституцією. Тоді глава парламентського комітету з питань соцполітики додала, що "плакатиме тільки за "слугами народу". 

Резонанс у ЗМІ та хвиля обурення в суспільстві все ж призвели до того, що Галину Третьякову відсторонили на кілька днів від засідань Ради. Глава фракції "Слуга нарду" Давид Арахамія тоді заявив, що це було рішення її колег - подати до регламентного комітету прохання про тимчасове відсторонення.

Також, глави всіх фракцій, окрім "Слуги народу", підписалися за відкликання Третьякової з посади голови комітету ВР із питань соціальної політики, однак вона продовжує працювати на зазначеній посаді.

Лента статей

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (481)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]