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Виктор Небоженко: Зеленский не знает, что делать с Медведчуком

  6   0 19.10.2021, 16:01 | Новости, Политика
Виктор Небоженко: Зеленский не знает, что делать с Медведчуком

"Чтобы отвлечь внимание общественности от скандала со своими офшорами, президент Украины Зеленский вдруг предложил обменять арестованного лидера российской оппозиции в Украине, главу ОПЗЖ Медведчука на других граждан Украины. В этом предложении президент Зеленского больше хайпа и стеба, чем политики, - сказывается эстрадно-развлекательное прошлое молодого президента", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Оно не понравится ни президенту России Путину, которому Медведчук, как «узник совести», нужнее в Киеве, чем в Москве, ни самому Медведчуку, которого обменивают на неизвестно кого и, тем самым, страшно обесценивают его в глазах своей партии ОПЗЖ, олигархов и Кремля.

Если бы Зеленский действительно хотел бы встретится с Путиным,то он мог бы сделать ему подарок на день рождения - депортировать, находящегося под домашним арестом, лидера ОПЗЖ Медведчука в Россию или Беларусь. Примерно так, как Порошенко скандально выдворял, депортировал из Украины своего политического противника Саакашвили.

Ведь, на самом деле, у президента Зеленского не так много способов избавиться от Медведчука. Он уже не может его засудить, зато он может «подарить» Медведчука Путину или обменять его на что-нибудь или кого-нибудь, - констатирует политолог.

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