Єпіфаній у відповідь на заяви Росії: Ви все перейняли, все забрали, все переписали

Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній розповів про "перший київський кремль" та історичне коріння, втрачене Росією.

Про це Єпіфаній заявив в інтерв'ю Лізі, інформує ZN.UA.

Згідно із заявою глави ПЦУ, між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу".

"Кажуть, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння - тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають ці історичні корені. Тут був апостол Андрій Первозванний, тут було хрещення Русі. Зараз вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут і коріння тут", - сказав Єпіфаній.

Українці хочуть бути незалежними, і хочуть бути господарями у власному домі, сказав Голова. Увага і вказівки "старшого брата" українцям ні до чого, вважає він.

"Ми не хочемо, щоб цей так званий старший брат задушив нас у своїх люблячих обіймах. Давайте будемо дружити, але на рівних правах. Немає старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" - тут, а ви - "дочка". Ви - не "мати", ви навіть не "мачуха". Треба це розуміти.

Ви все перейняли, все забрали, все переписали, все зробили на свій лад, а зараз, коли ми відтворюємо цю об'єктивну історію, ви протидієте, ви намагаєтеся знищити нас як український народ. Ви знищували нас протягом останнього століття. Голодомором не знищили. Робили все, щоб стерти нашу українську ідентичність, але це не вийшло...", - сказав Єпіфаній.

Раніше повідомлялося, що Росія привласнила собі українські культурні цінності в окупованому Криму, включаючи 4 095 пам'яток національного та місцевого значення, які перебувають під охороною держави.

Присвоєння пам'ятників є порушенням міжнародного права, говориться в доповіді ЮНЕСКО.

Також заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв опублікував статтю, в якій заявляє про безглуздість і шкідливість для РФ вести будь-які переговори з керівництвом України, оскільки її очолюють "несамостійні люди".

Матеріал колишнього керівника РФ наповнений поруч образливих тез на адресу українського керівництва, і зокрема президента Володимира Зеленського. Останній, на думку Медведєва, "має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою... працював в Росії... повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті - відмовився від своєї ідентичності. Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України".

ZN.UA