Газ в обмін на політичну лояльність: Зеленський заявив, що деякі регіони України не зможуть отримати газ за пільговою ціною – Назар Приходько

"АГА... «Ясно-понятно»... Зеленський на ICTV заявив, що деякі регіони України НЕ ЗМОЖУТЬ отримати газ за пільговою ціною, зафіксованою у меморандумі з "Нафтогазом", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько, інформує UAINFO.org.

"За словами Зеленського, «це може бути, якщо деякі представники місцевої влади не встигнуть зробити всі кроки, які вони відповідально пообіцяли і мають виконати»... Грубо кажучи - газ в обмін на політичну лояльність. Типовий приклад знову ж таки політичного шантажу.

Саме тому, я повною мірою підтримую ініціативу Віталія Кличка по відродженню Райрад у столиці. Нам потрібна максимально автономна, ВЛАСНА вертикаль влади, аби кожного разу не залежати від опіумних марень Банкової. Київ здатен себе забезпечити самостійно. А от шантажувати інші регіони газом... Це гірше за Кучму. Це шлях Януковича, Володимир Олександрович. Ним далеко не зайдеш", - завершує Приходько.



