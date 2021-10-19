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Евгений Истребин: У нас новый "ковидный рекорд", 538 летальных случаев. Частные ритуальные службы хлопают в ладошки

  11   0 19.10.2021, 10:01 | Новости, Общество
Евгений Истребин: У нас новый "ковидный рекорд", 538 летальных случаев. Частные ритуальные службы хлопают в ладошки

"У нас новый рекорд, 538 летальных случаев. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано: Львовская обл - 65 (рекорд), Донецкая обл - 55 (рекорд), Луганская обл - 34 (рекорд)", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет аналитик Евгений Истребин, информирует UAINFO.org.

"Новых случаев - 15579. В больницах - 40030 пациентов.

Все молодцы, все старались на отлично. Молодцы центральная власть, за 8 месяцев не смогли развернуть активную агитационную компанию за вакцинацию. Молодцы местные власти, уровень информирования населения, "хай буде такэ".

Ну и конечно молодцы умный нарид. Тут вдвойне молодцы. Мудрость просто зашкаливает, теперь эта мудрость будет вылезать из моргов и ехать на кладбища. Частные ритуальные службы двумя руками хлопают в ладошки.

Все молодцы, всем спасибо. Высокий сезон на кладбищах и в крематориях объявляется открытым. Продолжайте и дальше строчить бред про вакцинацию", - завершает аналитик.

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