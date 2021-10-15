Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Поддерживаемый РФ энергетический кризис в Европе может стать козырем российского президента Владимира Путина в войне против Запада, считает британский экономист и эксперт в вопросах Украины Тимоти Эш.

Москва готова сыграть агрессивно, пишет он в своей колонке для НВ, учитывая риск того, что Европа более решительно будет прибегать к диверсификации энергоносителей, чтобы не так зависеть от России, информирует UAINFO.org.

Одним из сигналов серьезности газового кризиса Эш называет прибытие в Москву Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США. Главной темой ее переговоров с российским руководством станут энергоносители.

В то же время Владимир Путин не откажется от возможности надавить на Запад, «пока Европа стоит на коленях», считает экономист.

«Понятно, что эта зима будет очень тяжелой для Европы, и, несмотря на заверения Путина, он так просто не снимет своей петли с шеи Европы. Он понимает, что сейчас — на коне, вопрос лишь в том, чего Путин хочет.

Предполагаю, что первое место в этом списке — Украина, потом — признание законности аннексии Крыма, прекращение расширения НАТО на восток, возможно, даже ограничение расширения ЕС, отдать пространство СНГ под свой контроль России и снять санкции. Так что, по сути, хочет полной капитуляции Запада», — подчеркнул Эш.

Газовый кризис в Европе

В настоящее время цены на газ в Европе постоянно растут на фоне дефицита газа в хранилищах при ограниченных поставок из России и Норвегии. Так, в первую неделю октября цена на газ достигла максимальной исторической отметки — выше $1900 за тысячу кубометров, затем также резко обвалившись почти на $1000 за тысячу кубов.

Газпром своими действиями также провоцирует рост цен. В начале июля и в конце сентября российский монополист дважды ставил на профилактику газопровод Ямал — Европа через Беларусь и Польшу.

В июле из-за профилактики был остановлен газопровод Северный поток-1. Кроме того, Газпром не заполнил газом свои хранилища в Европе, отказывается увеличивать прокачку через газотранспортную систему Украины и забронировал только треть от обычного объема для транзита через Беларусь и Польшу.

43 члена Европарламента призвали Европейскую комиссию незамедлительно начать расследование из-за манипулирования рынком газа со стороны Газпрома.

Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить спотовые поставки природного газа в Европу, чтобы смягчить энергетический кризис.