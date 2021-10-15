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С 18 октября еще четыре области перейдут в "красную" зону карантина: список

  6   0 15.10.2021, 22:05 | Новости, Общество
С 18 октября еще четыре области перейдут в "красную" зону карантина: список

С понедельника, 18 октября, на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram-канале Министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует UAINFO.org.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей", - отметил он.

По его словам, принято решение применить на территории этих регионов ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпиднебезопасности.

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Как сообщалось ранее, "красный" уровень епіднебезпеки установлено в Херсонской области с сегодняшнего дня, 15 октября. 

Для контроля за соблюдением карантина на улицы вывели 12 "противоковидных" патрулей. В горсовете заявили, что больницы заполнены на 95%.

Местные власти призвали жителей вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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