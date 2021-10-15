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На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи?

  9   0 15.10.2021, 13:00 | Новости, Общество
На Волыни у картофеля обнаружили рак: что это такое и можно ли употреблять зараженные овощи?

В одном из сел Волынской области урожай картофеля оказался непригодным для потребителя, поскольку на корнеплодах был обнаружен растительный рак. Зараженные овощи способны вызвать серьезные расстройства пищеварительного тракта, поэтому не рекомендуются к употреблению ни людям, ни животным.

Об этом говорится в сюжете телеканала "ТСН".

Поля, на которых был собран пораженный урожай, закрыты на временный карантин.

Сотрудники областной лаборатории пояснили, что возбудитель рака попадает в почву и проявляется спустя три-четыре года в благоприятных для себя условиях. Когда корнеплод поражен опасными клетками, на нем возникают соответствующие наросты, похожие на грибок.

"Рак поражает отдельные сорта картофеля, поэтому мы закрыли поля на карантин. В это время проведем очистку грунтов и замену сорта картофеля. Этот урожай мы утилизируем, так как продавать его ни в коем случае нельзя", - рассказали в районной администрации.

Фермеры, которые собрали непригодный для еды урожай, сетуют, но вынуждены подчиниться. Сумму нанесенных паразитом убытков пока не подсчитали.

Обозреватель

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