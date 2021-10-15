В России прокомментировали возможную экстрадицию Поклонской в Украину

Назначенную послом России экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую не могут экстрадировать из Кабо-Верде, поскольку она "обладает дипломатическим иммунитетом". На должность ее распределил президент РФ, и она будет представлять страну.

Так слова бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова о возможной экстрадиции Поклонской прокомментировала спикер российского МИДа Мария Захарова во время пресс-конференции 14 октября, сообщает "Крым.Реалии".

Она подчеркнула, что к Украине это не имеет никакого отношения. По ее словам, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных действий, в том числе и во время следования в Кабо-Верде и обратно.

Обозреватель