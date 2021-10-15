Нове розслідування "Схем": як Зеленський та Шефір намагались витягнути доларові депозити з банку Курченка в обхід законної процедури під час "банкопаду"

"Поза чергою". Думаю, це найбільш влучна та лаконічна характеристика дій Володимира Зеленського та Сергія Шефіра, про які йдеться у новому розслідуванні «Схем» авторства Максим Савчук", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Наталія Седлецька, інформує UAINFO.org.

"Це історія про те, як вони намагались витягнути свої доларові депозити з банку Сергія Курченка в обхід законної процедури черговості. Коли десятки тисяч людей страждали від раптового «банкопаду» - але знаходились одиниці, які вигадували, як їм бути «рівнішими» за інших.

Знаєте, коли є порядок, закон, чітко визначена процедура - а є люди, які вирішують, що можна усім вищеперерахованим знехтувати, бо «дуже треба». І байдуже, що такі дії призводять до несправедливості і залишають інших у законній черзі ні з чим.

Хтось може сказати навіть, що це - частина українського менталітету. Але по-перше, таке мислення власне і віддаляє українців від цивілізованого світу. А по-друге, не всі з цих людей згодом очолюють державу", - завершує Седлецька.



