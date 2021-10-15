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Экс-президента США госпитализировали с сепсисом

  12   0 15.10.2021, 09:00 | Новости, Мир
Экс-президента США госпитализировали с сепсисом

Об этом пишет Reuters со ссылкой на врачей 75-летнего экс-президента. Его забрали в медицинский центр в Ирвине во вторник с инфекцией, "не связанной с COVID-19", сообщает УНИАН.

"Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, оказавшим ему отличную помощь", - сообщил Ангел Урена, официальный представитель Клинтона.

Причиной госпитализации стал сепсис, инфекция кровотока, которая, считают врачи, началась как инфекция мочевыводящих путей, передает CNN, ссылаясь на информацию медиков. Перед попаданием в больницу Клинтон жаловался на усталость.

Врачи сообщили, что экс-президенту вводили внутривенные антибиотики и жидкости.

"Он остается в больнице для постоянного наблюдения. После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", - говорят врачи. И выражают надежду, что вскоре Клинтон поедет домой.

Как известно, Клинтон был президентом США с 1991 по 2003 год, представляя Демократическую партию. До избрания в течение пяти сроков возглавлял штат Арканзас.

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