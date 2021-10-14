ЕС не хочет давать Украине надежд на вступление в Союз — Neue Zürcher Zeitung

ЕС разочарован застоем реформ в Украине. Президент Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, информирует UAINFO.org.

Сокрушительный доклад по Украине опубликовала в конце сентября Европейская счетная палата. Более 20 лет ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией. Но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту.

Аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.

По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский.

Основная проблема, пожаловался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent, заключается в том, что у ЕС отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства. В противном случае ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе. Его страна даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции.

Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов.

Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы».

Лидеры ЕС и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство. Киев надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС. По вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту неограниченную поддержку.

В связи с напряженными отношениями с Россией Украина с 2015 года не закупает природный газ напрямую у своего восточного соседа. С тех пор газ закупается через посреднические компании.

Поставки осуществляются в основном из Словакии. Киев недоволен строительством газопровода «Северный поток-2», который напрямую соединит Германию и Россию и не очень вписывается в рамки неограниченной солидарности, в которой ЕС всегда заверяет Украину в конфликте с Москвой.

Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону.