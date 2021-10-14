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В Беларуси ввели уголовную ответственность для читателей оппозиционных Telegram-каналов

  13   0 14.10.2021, 07:06 | Новости, Мир
В Беларуси ввели уголовную ответственность для читателей оппозиционных Telegram-каналов

Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.

В Беларуси начнут сажать в тюрьму за подписку на оппозиционные Telegram-каналы. Там ввели уголовную ответственность за то, что человек является читателем чатов и каналов, которые признаны "экстремистскими".

Об этом сообщило Главное управление министерства борьбы с организованной преступностью и коррупцией, передает "Радио Свобода", информирует UAINFO.org.

Отмечается, что значительная часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции.

Силовики связывают свои новые возможности с принятым 12 октября постановлением белорусского правительства "о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". В МВД заявили, что документ позволяет им признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность.

Таким людям грозит максимальное наказание до 7 лет лишения свободы, заявили в ведомстве. Лайк, подписка, а затем тюрьма - в Беларуси решили пойти радикальным путем.

В списке признанных "экстремистскими" каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. В октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч людей. В августе аналогичные действия предприняты против каналов закрытого властями новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания Zerkalo.io.

Ранее уже сообщалось, что в Беларуси, где можно сделать прививку только российской вакциной "Спутник V" или препаратом китайской Sinopharm, появились "вакцинные" туры в Украину.

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