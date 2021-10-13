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Юрий Романенко: "Ермаковский консенсус", как драйвер формирования политической инфраструктуры конкурентов Зеленского

  7   0 13.10.2021, 20:06 | Новости, Политика
Юрий Романенко: "Ермаковский консенсус", как драйвер формирования политической инфраструктуры конкурентов Зеленского

"В продолжении темы о переформатировании политического поля после отставки Разумкова, которую я поднял в предыдущем посте вот ещё интересная тенденция. По мере того как Зеленский укрепляет свою вертикаль он втягивается в конфликты внутри своей партии", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует  UAINFO.org.

"Помимо Разумкова (наиболее яркий пример) куча примеров на уровне ниже. Например, в СМИ появилась информация, что главой областного УДАРа избрали бывшего главу облсовета от СН Олейника. При этом городскую организацию «Удара» возглавил нардеп от Слуги Кирилл Нестеренко. Не знаю какие там у них твои конфликты с СН, но тенденция очевидна - те, кто не вписываются в «ермаковскиц консенсус» ищут политические структуры, которые впишутся в выбывших. Это касается не только перебежчиков из СН, но и помершего «Голоса». Его актив в регионах понимает, что партия не имеет никакой перспективы, потому начинает искать их в других местах. Потому в тот же УДАР перешел экс-глава областной организации «Голоса» в Днепропетровской области Виталий Жеганский. Ещё раньше туда же присоединился мэр Чернигова Атрошенко, который имеет очень сильные позиции в Черниговской области. Фактически, Кличко имея ещё низкие рейтинги на общенациональном уровне (социологию смотрите в предыдущем посте), начинает реанимировать политическую инфраструктуру «УДАРа». Пока, правда, не ясно с каким идеологическим наполнением.

Аналогично начинает разворачивать свою инфраструктуру Мураев, который явно начал борьбу за электорат на юго-востоке Украины. Правда, пока тоже не ясно, кого он будет тянуть в свою команду. И есть ли она вообще. Однако, в рейтингах он уже появился.

Тенденция налицо - ровесники Зеленского начинают формирование политической инфраструктуры. И именно ровесники Зе представляют потенциальную угрозу для СН, а не Порошенко, которого превратили в удобное пугало, как Порошенко использовал Бойко в 2019 году во время президентской кампании кампании, дабы испугать электорат друганами Путина. Сейчас Зеленский пощипал ОПЗЖ и расчистил дорогу следующему поколению элиты, ряды которой он постоянно пополняет неуклюжей политикой Банковой", - завершает Романенко.

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