Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Это первое южнокорейское шоу, возглавившее топ платформы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте сервиса в Twitter, пишет УНИАН.

Так, за 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. "Игра в кальмара" обошла американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

В начале октября "Игра в кальмара" возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Кроме того, проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США.