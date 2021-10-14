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У центрі Києва обмежать рух транспорту 14 жовтня: на вулицях працюватимуть кінологи та вибухотехніки

  2   0 14.10.2021, 01:05 | Новости, Общество
У центрі Києва обмежать рух транспорту 14 жовтня: на вулицях працюватимуть кінологи та вибухотехніки

У Києві 14 жовтня рух транспорту центральними вулицями перекриють у зв'язку із проведенням ходи до Дня захисників і захисниць України. Поліція перейде на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Патрульна поліція, інформує UAINFO.org.

"У зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченої Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекритий рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Рух буде обмежений на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);

  • вулиці Михайлівській;

  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні) та ділянках прилеглих вулиць.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Так, 14 жовтня екіпажі патрульної поліції посилено патрулюватимуть вулиці, а до забезпечення публічної безпеки залучать групи швидкого реагування, поліцію діалогу, кінологів та вибухотехніків. Для належного реагування на правопорушення ситуаційні центри на місцях були переведені у посилений режим.

На посилений режим переходить і весь особовий склад столичної поліції.

"Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу будуть супроводжувати учасників акцій від початку до їх завершення", - заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

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