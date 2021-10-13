Віктор Таран: Таке враження, що справа Медведчука поступово перетворюється у довготривалий серіал, яким влада намагатиметься втримувати собі рейтинг

"Таке враження, що справа Медведчука поступово перетворюється у довготривалий серіал, яким влада намагатиметься втримувати собі рейтинг на фоні економічної та комунальної криз. Інакше як пояснити вчорашнє рішення Печерського суду?Він відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"При цьому, суд прийняв рішення про продовження йому діючого запобіжного заходу до - 7 грудня. А отже є ризик, що за два місяці кум Путіна вийде на свободу. Фіксуємо - справа, яку так голосно презентували минулого тижня - поступово перетворюється у чергове «ніщо». Ну і найкумедніше читати прихильників Зеленського, які пару днів тому, розказували, що по новій справі Медведчук сяде в тюрму надовго.

Не повірите - вони хвалять рішення Печерсткого суду. Пишуть для чого садити кума Путіна в тюрму? Це ж розізлить Росію, яка, судячи зі статті Медведєва, на нас зла. За такою логікою, для чого взагалі починати будь-які кримінальні провадження проти Медведчука? Це ж розізлить Росію. Насправді сумно бачити, коли реальну боротьбу з проросійськими силами заміняють постановочними виставами окремо взятого Шапітолія. Сценаристам хочу нагадати. Якщо найближчим часом не буле реального вироку суду і Медведчук вийде на свободу це імітування «боротьби нанайських хлопчиків» - вас погубить", - констатує політолог.