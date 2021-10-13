Глава Пентагону відвідає Україну

У рамках турне Європою міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня приїде в Україну. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, пише Корреспондент.

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу наступного тижня. Зупинки включатимуть Грузію, Україну і Румунію. А завершить він цей важливий візит у Брюсселі із союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО", - уточнив представник відомства.

Кірбі також анонсував, що додаткова інформація про візити міністра буде оприлюднена найближчими днями.

Відзначимо, 21-22 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО. Головуватиме на ній генсек Альянсу Єнс Столтенберг.