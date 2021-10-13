В Украине растет разочарование и недовольство тем, что Запад постоянно обнадеживает ее и вечно отвергает — Neue Zürcher Zeitung

Несмотря на внешнее и внутреннее сопротивление, на Украине подрастает общество, которое чувствует себя экзистенциально связанным с западными демократическими ценностями. Это заставляет ее еще больше разочаровываться в безразличном отношении Запада. Тем временем на границе поджидают войска Путина…

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, информирует UAINFO.org.

После победоносной «Революции достоинства» 2013/14 годов Украина четко взяла курс на европейско-атлантическую интеграцию и, соответственно, окончательный отрыв от сферы влияния Москвы, которую путинская Россия хочет значительно укрепить в ходе реализации своих неоимперских амбиций.

Но даже если — или именно потому, что — влиятельные политические и общественные силы на Украине продолжают сегодня чувствовать себя экзистенциально связанными с западными демократическими ценностями, среди них растут сомнения в достоверности обещаний, даваемых Западом. Украина чувствует, что Запад отталкивает ее и отделывается обещаниями — Европа хочет держать дверь открытой для максимально быстрой «нормализации» своих отношений с Россией.

Ряд последних событий, удручающих с украинской точки зрения, способствовал этому постепенному процессу отчуждения. Массированное развертывание российских войск на украинской границе и в Крыму весной принесло с собой острую опасность открытого вторжения в страну. Но ЕС так и не смог решиться на ужесточение своей позиции по отношению к Кремлю.

Министр иностранных дел Германии Маас отмахнулся от сторонников такой более жесткой линии, назвав их «умниками», к чьим «конфронтационным воплям» не стоит присоединяться. Берлин и Брюссель, по его мнению, скорее хотят «диалога и добрососедских отношений с Россией.

То, что Путин в конечном итоге не отдал своим войскам окончательный приказ на марш, никого на Украине не успокаивает. Скорее, этот маневр рассматривается как своего рода логистическая генеральная репетиция предстоящего вторжения — и как масштабная попытка запугивания, с помощью которой Кремль хочет приструнить страну.

На конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, которая прошла в середине сентября, президент Украины Владимир Зеленский однозначно утвердительно ответил на вопрос, считает ли он возможной открытую войну России против Украины в ближайшие годы. Идеологический предлог для этого Путин уже представил публично, когда недавно в своей речи, изобилующей масштабными фальсификациями истории, он объявил русских и украинцев — а также белорусов — «по сути, одной нацией».

Угрозы для Украины действительно обостряются. Не желая идти ни на малейшие уступки в переговорах по Донбассу, Москва де-факто форсирует аннексию оккупированных восточноукраинских территорий. Так, с 2019 года около 600 тыс. жителей незаконных «народных республик» Донецка и Луганска получили российское гражданство и, соответственно, были допущены к голосованию на недавних выборах в Госдуму.

В Крыму Кремль масштабно вооружается и подавляет любое признание украинской идентичности массовыми репрессиями, особенно в отношении крымских татар. В ходе планомерной колонизации украинского полуострова в Крыму после его аннексии в 2014 году поселилось около полумиллиона россиян.

К этому добавляется и растущий контроль путинской России над Беларусью. Там диктатор Александр Лукашенко не мог бы удержаться у власти без массированной поддержки Путина в жестоком подавлении демократического протестного движения.

Таким образом, он поставил себя в полную зависимость от Кремля. Недавние совместные учения России с войсками Лукашенко — лишь один из многих признаков предстоящего — официального или фактического — присоединения Белоруссии к Российской Федерации. Что в свою очередь будет означать, что в военном отношении Украина будет окружена путинской Россией не только с востока и юго-востока, но и с севера..

Но Запад, и особенно ЕС, не делает из этого никаких выводов в области стратегии безопасности. В Германии, например, поставка оборонительного оружия Киеву до сих пор считается табу. А в конкретной перспективе вступления в НАТО и ЕС Украине по-прежнему отказывают.

Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд ошарашила украинское руководство, заявив на конференции YES, что Украине может понадобиться еще двадцать лет, чтобы соответствовать копенгагенским критериям для вступления в ЕС. Это было особенно сильным ударом, ведь страны Прибалтики считаются самыми ярыми сторонниками Украины в Союзе.

Тот факт, что сделка по «Северному потоку-2» была согласована без участия Украины, воспринимают там как вопиющее нарушение провозглашенного Западом принципа не вести переговоры по Украине без Украины. Поспешный и хаотичный уход США и их союзников из Афганистана и смещение стратегического приоритета Байдена в сторону Азии также подпитывают подсознательные страхи быть брошенной США в чрезвычайной ситуации.

В кругах администрации Зеленского недавно и вовсе начали раздаваться голоса, предлагающие сблизиться с Китаем в качестве альтернативы исключительной ориентации на Запад.

Впрочем, непомерная коррупция действительно остается ахиллесовой пятой молодой украинской демократии. И скептицизм в отношении того, насколько серьезно правительство Зеленского, а также вся политическая элита страны относятся к заявленной ими воле к институциональной реформе, вполне оправдан. Тем временем, однако, энергия активного гражданского общества остается непоколебимой.

Она действует как двигатель демократизации всех сфер общества, когда необходимо подтолкнуть правительство и государственные органы к более высоким темпам реформ. Здесь подрастает молодое поколение подлинных демократов, которые в среднесрочной перспективе могут добраться до политических рычагов власти.

Тем не менее, Запад не должен успокаиваться на том, что ориентация Украины на модель западных демократий необратима. Поэтому было бы легкомыслием относиться к ней с надменностью. Какой бы несостоятельной ни была украинская демократия, ее защита от имперского авторитаризма Путина имеет решающее значение для будущего демократической Европы в целом.

Поскольку Украина находится на переднем крае обороны всего свободного мира, следующим очевидным шагом было бы плавное принятие ее в западный оборонный альянс. Это резко повысило бы цену и риск для Кремля продолжать свою агрессивную политику.