Россия находится в состоянии войны с Европой — The Telegraph

Россия находится в состоянии войны с Европой в условиях газового кризиса, заявил эксперт по российской энергетике. Все дело в том, что президент Владимир Путин стремится воспользоваться европейской зависимостью от российских энергоресурсов.

Об этом говорится в статье британского издания The Telegraph, информирует UAINFO.org.

Критики говорят, что европейские лидеры неверно истолковали игру России на газовом рынке, которая ведется с дальним прицелом. На этой неделе энергетический кризис в Европе пошел в наступление, а газовые цены достигли рекордной отметки, увеличившись в восемь раз по сравнению с началом года.

Когда Европа обратилась к России, занимающей второе место в мире по добыче газа после США, Кремль начал многодневную кампанию упреков, осуждая европейцев за поспешный переход на экологически чистые виды энергии.

На этой неделе Путин в своих публичных выступлениях дважды упрекнул Европу за недальновидность, а также преждевременные и поспешные попытки отказаться от традиционных источников энергии.

Отказавшись от заранее подготовленной речи и читая по своим записям, Путин сказал, что Москва хочет продавать газ в Европу на собственных условиях, а также расхвалил вызвавший массу противоречий и споров российский проект «Северный поток — 2».

Одного высказывания российского лидера хватило, чтобы успокоить рынки и вызвать в среду падение цен.

«Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это надо аккуратно. Посчитайте с „Газпромом», поговорите», — сказал он, обращаясь к министру энергетики.

Наблюдатели за рынком говорят, что Россия может быть причастна к энергетическому кризису, поскольку газовый монополист «Газпром» в августе прекратил продажу газа на спотовом рынке, а также сократил перекачку газа в европейские хранилища.

Соединивший Россию и Германию подводный газопровод «Северный поток — 2» стал яблоком раздора между Россией и Западом, и такая ситуация сохраняется уже несколько лет. Но Германия, стремящаяся удовлетворить свой растущий спрос на энергоресурсы, сумела преодолеть противодействие США этому проекту, который в Вашингтоне считают возможным инструментом принуждения.

Один из самых информированных в России специалистов по газовому рынку Михаил Крутихин назвал тупиковую ситуацию с газом «войной» между Россией, которая пытается получить максимум от своих полезных ископаемых, и Европой, стремящейся устранить собственную зависимость от ископаемого топлива.

Москва считает, что Запад сейчас не в состоянии отказаться от российских поставок энергоресурсов, и старается воспользоваться этим ради собственной выгоды, сказал он.

«Они думают так: для начала мы вас этой зимой поморозим, сократив поставки газа, и вы тогда приползете на коленях, умоляя помочь, напрочь забыв про европейские антимонопольные энергетические законы и про шведскую школьницу Грету», — написал Крутихин в своем блоге.

Кризис поставок, судя по всему, застал Европу врасплох. «Это результат очень недальновидной энергетической политики и курса в отношении России. Путин сейчас этим пользуется, — рассказал изданию The Telegraph старший стратег консалтинговой фирмы Bluebay Asset Management Тимоти Эш. — Реальность такова, что Европа 10 лет не могла понять угрозу, исходящую от России».

Она должна была осознать, что к чему, так как первый тревожный звонок прозвенел в январе 2009 года, когда Россия прекратила поставки газа почти двадцати европейским странам, потому что ей не удалось договориться о транзите с Украиной. Из-за этого миллионы людей почти две недели были вынуждены мерзнуть посреди зимы.

В европейских странах, особенно из бывшего социалистического лагеря, зазвучали настойчивые призывы уменьшить зависимость от трубопроводного газа из России, поставки которого начались еще в советские времена, когда Москва проложила целую сеть трубопроводов, перекачивавших газ из Сибири в Европу.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил в пятницу Россию о недопустимости использования газа в качестве «инструмента принуждения». Кремль немедленно осудил это заявление, назвав его «ошибочной оценкой».

Европа могла бы закупать больше газа в США, но Америка поставляет его в сжиженном виде, и для его перекачки с газовозов необходима соответствующая портовая инфраструктура. Европейские страны не хотели вкладывать деньги в ее строительство, когда цены на российский газ были намного ниже.

Сейчас, даже если Европа захочет увеличить закупки СПГ в Америке, она не сможет это сделать, поскольку большая часть объемов уже законтрактована для поставок в Азию.

Таким образом, альтернативы российскому газу у Европы нет.

Действовать в спешном порядке Россию заставили переговоры в Германии о создании коалиции, поскольку «Северный поток — 2» вот-вот лишится своей самой влиятельной западной сторонницы Ангелы Меркель. Возможно, Путин надеется, что трубопровод будет сертифицирован и введен в эксплуатацию до создания нового правительства Германии.

«Сигнал из России таков: мы будем рады поставлять вам больше газа… но для этого вы должны дать разрешение на ввод в строй „Северного потока — 2″», — сказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.