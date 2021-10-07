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Как в кино! NASA готовится атаковать астероид

  9   0 07.10.2021, 15:00 | Новости, Мир
Как в кино! NASA готовится атаковать астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует отправить к одному из потенциально опасных астероидов зонд с целью изменить его траекторию. Об этом говорится в материале газеты Washington Post, пишет Корреспондент.

Отмечается, что таким образом специалисты впервые протестируют защиту Земли от столкновения с такими космическими телами.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября.

Планируется, что через год DART достигнет двойного астероида Дидим-Диморф и на скорости около 25 тысяч километров в час столкнется с меньшим из них - Диморфом. В результате орбита тела должна будет отклониться "на долю процента". 

По данным издания, астероид Дидим-Диморф периодически приближается к Земле, однако пока не представляет угрозы для нашей планеты.

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