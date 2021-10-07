"Змея укусила не свой хвост, а свою голову", – Кочетков об отставке спикера ВР

Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. С точки зрения политики ничего интересного и неожиданного: то, что Разумков попытался стать главой всего парламента, а не "Слуги народа", в рамках нашей абсурдной модели власти неизбежно приводило его к конфликту с офисом президента и, соответственно, к отставке слишком самостоятельного спикера.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политтехнолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

Некоторый интерес представляет голосование "Батькивщины". Напомню, что это фракция политических прагматиков. Полагаю, понимая, что отставка Разумкова все равно произойдет - с голосами "Батькивщины" или без них, фракция решила получить какие-то преференции. Например, сохранение своего вице-спикера. Возможно, проявятся и другие варианты, давайте смотреть за неизбежной ротацией в Кабмине.

Для меня главным в таких заранее решенных вопросах является вопрос стиля. Разумков выглядел стилистически убедительным: не переходил на личности, вел себя спокойно и достойно. Про большинство его оппонентов, поливавших бывшего соратника по написанным в ОП тезисам, сказать этого не могу.

На что рассчитывают те, кто исполняют "линию партии", не обращая внимания на мораль и порядочность, причем, четко осознавая, что поступают низко? На то, что в будущем они будут востребованы в политике именно за свою послушность и беспринципность.

В древние времена победители не брали предателей к себе, а порой даже казнили, так как предавший один раз предаст и во второй. Сейчас у нас не так. И перебежчики из предыдущей власти прекрасно интегрируются во власть новую - посмотрите на благоденствующих функционеров времен Виктора Януковича, Петра Порошенко и других.

Мечтаю увидеть те времена, когда в новую власть людей не будут брать именно потому, что в предыдущий период они проявили себя как бесхребетные корыстолюбивые приспособленцы. Доживу ли?

Александр КОЧЕТКОВ