Фурса: Становится ясно, почему глава правления "Укрэксимбанка" вел себя так, словно ему выдали пояс шахида. Все это, чтобы никто не узнал страшную тайну

"Нет, с руководством Укрэксимбанка все понятно. И с IT департаментом Укрэксимбанка все понятно. Понятно почему в 2020 году у банка были убытки и значительные потребности в докапитализации на фоне прибыльности других государственных банков", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

"Даже понятно, почему глава правления Укрэксимбанка при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы НБУ в случае отставки Кирилла Шевченко. Одно непонятно. А в чем банковская тайна? Банк заявлял, что коварные журналисты проникли на объект и то ли по дороге, то ли в самом банке, где то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну. Так где она на видео? Неужели та самая тайна в том, что Укрэксимбанк кредитует клиентов из ДНР? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло?

И если это тайна, то значит это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то.....то становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида и он хочет унести журналистов с собой. Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую...", - завершает Фурса.