7 жовтня пройде всеукраїнська акція протесту проти антисоціальних законодавчих ініціатив влади

"7 жовтня українські профспілки виходять в Києві на протест проти намірів Зе-влади обмежити права працівників! Їх підтримують Міжнародні об'єднання профспілок, які звернулися до керівництва Європейського Союзу щодо порушення прав працівників і профспілок в Україні", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Андрій Павловський, інформує UAINFO.org.

"Міжнародне об'єднання профспілок Глобального союзу IndustriALL, IndustriALL-Європа закликали очільників Європарламенту, Європейської комісії та Європейської ради терміново втрутитися та звернутися до українського уряду щодо дотримання Україною міжнародних зобов'язань.

Напередодні саміту Україна - ЄС міжнародні профспілкові об'єднання інформували керівництво Європейського Союзу про порушення трудових і профспілкових прав в Україні, а також про просування через Верховну Раду законопроєктів, що суперечать положенням Конвенцій Міжнародної організації праці та європейським цінностям. Сьомого жовтня українські профспілки виходять на масовий протест!

Також вони просять звернути увагу на той факт, що Україна не виконує своїх зобов'язань згідно з Угодою про Асоціацію та Угоди щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Простіше кажучи, генерує законопроєкти не сумісні з міжнародними стандартами праці.

«Профспілкові лідери та активісти стикаються з погрозами насильства, наклепом, кримінальними процедурами, стеженням або іншими формами тиску з боку державних посадових осіб, бізнесу або найманих найманців, щоб перешкоджати їм виконувати свої обов'язки щодо захисту прав працівників та зупинити їх», - зазначено у зверненні.

Україну систематично зараховують до категорії 5 Глобального індексу прав МКП, як країну, де немає гарантій дотримання прав працівників.

Минулого тижня монобільшість у парламенті протягнула урядовий законопроєкт №5388, яким планується закріпити монополію роботодавця на рішення щодо того скільки працювати, відпочивати чи заробляти найманим працівникам в Україні.

Найближчими днями у Верховній Раді буде розглянуто законопроєкт № 5371 щодо якого експерти МОП звернули увагу на низку проблем, в тому числі:

- Законопроєкт виключає значну частку української робочої сили зі сфери застосування загального трудового законодавства (Кодексу законів про працю) шляхом встановлення паралельного і менш захисного режиму для працівників, зайнятих на малих і середніх підприємствах, тобто з менш як 250 робітниками.

- Законопроєкт допускає індивідуальні переговори щодо невід'ємних і необоротних трудових прав, які захищені Конституцією України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною, і частиною національного трудового законодавства;

- Законопроєкт передбачає можливість сторонам трудового договору - шляхом індивідуальних переговорів - відхилятися in peius від основних трудових норм, встановлених законом.

- Законопроєкт передбачає припинення трудових відносин за бажанням роботодавця та одностороння зміна роботодавцем істотних умов трудового договору таким чином, що вони порушують міжнародні трудові стандарти і суперечать загальним принципам європейського права і практики.

- Керуючись в основному на принципі рівноправності сторін, притаманному цивільному праву, законопроєкт значно знижує захисну роль трудового законодавства в разі малих і середніх підприємств.

Станом на початок жовтня 2021 року зареєстровані у Верховній Раді, прийняті у першому читанні та готуються до подачі в Парламент Міністерством економіки та окремими депутатами-слугами під керівництвом голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової більше 20 законопроєктів, що повинні замінити провалений мілованівський проєкт трудового кодексу.

У спільному листі Генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) Шаран Барроу, генерального секретаря Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) Луки Віcентіні до Президента, Голови Верховної Ради та Прем'єр-міністра України очільники міжнародних профспілкових організацій міжнародного та європейського рівня вчергове закликають українську владу зупини регресивну трудову реформу.

Вони вже повторно наголошують, що ряд законопроєктів від Кабміну та депутатської монобільшості в Парламенті викликають серйозну заклопотаність у зв'язку з несумісністю їх положень з міжнародними трудовими стандартами.

Очільники міжнародних профспілок звертають увагу на той факт, що ці проєкти недавно пройшли технічний аналіз, який проводили експерти в рамках двох проєктів технічного співробітництва МОП: проєкт технічного співробітництва «Права у сфері праці: підвищення дотримання Україною основних міжнародних трудових стандартів» та проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової праці в Україні».

Міжнародні експерти висловили стурбованість через невідповідність багатьох положень цих проектів законів міжнародним трудовим нормам, зокрема Конвенцій МОП №1, №14, №30, №47, №81, №106, №129, №132, №158 та Директив Європейського парламенту та Ради Європи 1999/70/ЄС, 2003/88/ЄС, 89/391/ЄEC та ін. Вони також не відповідають Конституції України, та порушують основоположні права громадян на працю, соціальний захист, рівність перед законом, об'єднання в профспілки, колективне представництво і захист.

Результатом запровадження зазначених законодавчих ініціатив стане легалізація необмеженого диктату роботодавця по відношенню до працівника, знецінення колективних договорів, Генеральної та галузевих угод, виключення профспілок з правового поля регулювання трудових відносин, подальше зростання безробіття та трудової міграції.

У зв'язку з ігноруванням українською владою вищевказаних звернень, Міжнародною конфедерацією профспілок готується звернення до Європарламенту та Єврокомісії про порушення Україною Угоди про асоціацію України з ЄС, згідно зі статтею 296 якої жодна сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень захисту прав працівників, передбачений в її законодавстві.

Окрім того, у Резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною (2019/2202 (INI) український уряд закликали поважати та виконувати міжнародні трудові норми, повністю виконувати всі конвенції МОП та продовжувати наближення своїх трудових стандартів до стандартів ЄС", - завершує Павловський.