Портников: Офшори Зеленського – це початок його кінця

Я абсолютно не здивований тим, що ім'я Володимира Зеленського знайшлося у товаристві найодіозніших корупціонерів сучасного світу і зараз світові медіа будуть говорити про офшори глави Української держави та його найближчих соратників поряд з викриттями офшорних угод найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна або сім'ї президента Азербайджану Ільхама Алієва

Було абсолютно очевидно, що люди, які десятиліттями були вбудовані у олігархічну корупційну систему України - нехай навіть в ролі її сатиричної обслуги - діють за правилами цієї системи. Тим більше, що про офшори Зеленського, про ті самі 40 мільйонів Коломойського говорили ще до обрання популярного телевізійного коміка президентом України. Про це говорив навіть конкурент Зеленського Петро Порошенко на тих самих дебатах - і Зеленський, хоч і не відповів, але нагадав, що всі телеканали в Україні належать олігархам. Не ми такі, життя таке. Інфантильний виборець Зеленського вважав за краще цього не почути. А тепер просто з'явилися докази, які вже неможливо буде проігноруватипише Віталій Портников для Еspreso.tv/

І так, це початок краху. Який до того ж обернеться цієї зими крахом соціальної сфери. І який буде супроводжуватися крахом довіри до України на міжнародній арені. І який буде постійно підживлюватися новими фактами, покликаними переконати виборця, що цар не справжній, що він - такий як всі, і навіть гірше. І у цій ситуації можна буде ухвалювати будь-які закони, які допоможуть Зеленському зберегти і зміцнити владу.

Все одно всі ці закони потім скасують. І не сумнівайтеся навіть. Питання тепер зовсім не у тому, як Зеленському утримати владу. Питання у тому, якою буде Україна після Зеленського. Що станеться з її інституціями, з її територією, з її соціальною сферою, з її економікою. І я не здивуюся, якщо новій владі доведеться відновлювати все буквально з нуля - ми це вже проходили після краху іншого олігархічного режиму з офшорів./

Одне мене дивує, тільки це я хочу зрозуміти: на що розраховував сам Зеленський, коли на все це йшов і знав, що у його шафі живуть одні скелети? Навіщо він вирішив одним своїм рішенням знищити все, чого домагався довгі роки? Чи було його рішення йти в політику результатом олігархічного тиску або власного нерозуміння ситуації?

Віталій ПОРТНИКОВ