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Прем'єр Грузії назвав умову повернення Саакашвілі до України

  7   0 04.10.2021, 15:01 | Новости, Политика
Прем'єр Грузії назвав умову повернення Саакашвілі до України

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарбавшілі дав зрозуміти, що Тбілісі не збирається видавати Міхеїла Саакавшілі Україні, поки він не відбуде тюремний термін, згідно з винесеним йому заочно вироком. При цьому голова уряду висловив упевненість, що затримання Саакашвілі не стане причиною погіршення україно-грузинських відносин.

"Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років після виконання тюремного покарання за вироком грузинського суду", - заявив Гарібашвілі в ефірі телеканалу "Імеді" увечері в неділю, 3 жовтня, інформує ZN.UA.

Прем'єр зазначив, що Саакашвілі вимагає відпустити його в Україну, громадянином якої він є.

"У нас сьогодні дуже хороші, братські відносини з Україною. Саакашвілі навіть у в'язниці не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин", - запевнив Гарібашвілі.

За його словами, затримання Саакавшілі запобігло великій провокації. За даними грузинських спецслужб, на 3 жовтня було нібито заплановано 10-тисячний протест проти фальсифікації виборів, і експрезидент мав «несподівано з'явитися в натовпі».

"Після того як поліції довелося б його затримувати, за однією з версій передбачалася ліквідація декількох опозиційних лідерів, щоб покласти відповідальність за це на чинну владу з усіма витікаючими наслідками", - розповів Гарібашвілі.

Він запевнив, що оперативникам вдалося дезінформувати Саакшвілі, переконавши в тому, що ситуація в Грузії неконтрольована, і цей план легко вдасться реалізувати.

Гарібашвілі кілька разів у зневажливому тоні відгукувався про Саакашвілі, називаючи його «хворою людиною», і висловлював співчуття у зв'язку з тим, що він дев'ять років очолював Грузію.

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