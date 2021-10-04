Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:10

Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Милане самолета был румынский миллиардер

12:00

"Любовница" Путина, король Иордании и Клаудиа Шиффер: какие имена всплыли в громком расследовании об офшорах

11:00

Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в кабине трейлера – СМИ

09:57

Пицца с более 800 сортами сыра: во Франции установили рекорд

09:01

Чому крісло спікера не належить "слугам" – Андрій Миселюк

08:11

Названы малоизвестные целебные свойства кофе

06:33

Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале от HBO

05:12

В США тестируют обновленный Lincoln Corsair

03:35

Начо: У "Реала" плохая неделя

02:06

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился

01:07

Ученые предупредили об опасном последствии отказа от курения

00:08

Honda представила новый седан Integra

23:03

Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

22:04

Китай разработал космический заправщик для спутников

21:32

"Барселона" намерена продлить контракт с молодым и перспективным хавбеком

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Милане самолета был румынский миллиардер

  6   0 04.10.2021, 12:10 | Новости, Происшествия
Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Милане самолета был румынский миллиардер

Пилотом упавшего в Милане частного самолета был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску, 

Об этом сообщает BBC News, информирует UAINFO.org.

Он погиб вместе со своей женой и сыном, сообщают итальянские СМИ.  

В результате аварии загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Никто на земле не пострадал.

Ранее в воскресенье сообщалось, что небольшой частный самолет врезался в пустующее двухэтажное здание в пригороде Милана.

Отмечается, что на борту были шесть пассажиров и двое членов экипажа. По данным итальянских СМИ, все восемь человек погибли.

UAINFO 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (106)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]