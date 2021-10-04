Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Милане самолета был румынский миллиардер

Пилотом упавшего в Милане частного самолета был 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску,
Об этом сообщает BBC News, информирует UAINFO.org.
Он погиб вместе со своей женой и сыном, сообщают итальянские СМИ.
В результате аварии загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Никто на земле не пострадал.
Ранее в воскресенье сообщалось, что небольшой частный самолет врезался в пустующее двухэтажное здание в пригороде Милана.
Отмечается, что на борту были шесть пассажиров и двое членов экипажа. По данным итальянских СМИ, все восемь человек погибли.