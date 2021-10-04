"Любовница" Путина, король Иордании и Клаудиа Шиффер: какие имена всплыли в громком расследовании об офшорах

Международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны 12 млн документов, что раскрывают оффшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Среди громких имен есть данные о "любовнице" президента России и о представителях шоу-бизнеса.

Об этом сообщает The Gurdian. В данном архиве есть данные про украинских бизнесменов, которые скрывали свои активы в Британии через оффшорные компании.

Так, первый помощник президента Украины Сергей Шефир через оффшорную компанию оформил во владение две квартиры в Лондоне. Общая стоимость недвижимости свыше 5 млн долларов. Также жилье в британской столице оформил сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Цена жилья более 2 млн долл.

У дочери бывшего "регионала" и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяны есть сразу пять объектов недвижимости в Лондоне ценой свыше 13,5 млн долларов. Покупки совершались через офшоры в 1999-2003 годах, когда Кивалов был нардепом.

Согласно данным Pandora Papers, Александр и его жена Галина Герега являются владельцами пяти кипрских компаний, помогает им владеть сетью гипермаркетов во временно оккупированным Россией Крыму.

По результатам расследования, Гереги стали владельцами кипрских компаний через офшоры. Среди списке есть два фонда и компании Funfationsansalt и Gold Taurus Stiftung. Структура этих компаний позволяла им избежать декларирования.

Президент России Владимир Путин, которого США подозревают в тайном огромного состоянии, не фигурирует в файлах по имени. Но там фигурировало имя покойного Петра Колбина, которого СМИ называли "кошельком" Путина. Также в архиве упоминается близкая подруга Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих.

В частности, досье содержит документы, которые позволяют предположить, что часть имущества президента РФ спрятана в Монако. Расследователи обнаружили связь между апартаментами Светланы Кривоногих в этой стране с компанией, в которой обслуживались юрист Геннадий Тимченко и Петр Колбин.

Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Из документов следует, что роскошные апартаменты с видом на гавань были куплены в 2003 году за 3,6 млн долларов.

Журналисты выяснили, что имущество через офшоры скрывает семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. К тому же у последнего нашли гражданство Израиля.

Еще в Pandora Papers вскрыли данные о том, что 11-летний сын действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева стал владельцем целого офисного здания в Лондоне 44,6 млн долларов. В целом у семьи Алиевых в Британии есть имущества на более 500 млн долл.

Кроме того, журналисты назвали имена и других влиятельных людей мира. Например, у короля Иордании Абдалла II есть три особняка особняка на берегу моря в Малибу (США) на общую сумму 68 млн долларов. Также у монарха есть дома и квартиры в дорогих районах Калифорнии (США) и Англии.

Покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на 60 миллионов долларов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш через офшоры купил замок во Франции за 22 млн долл. Журналисты указали, что бывший премьер Британии Тони Блэр и его супруга стали владельцами здания стоимостью 8,8 млн долларов, купив оффшорную компанию недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бин Рашида аль-Заяни.

Президент Кении Ухуру Кениата и сего семья владеют активами на сумму более 30 млн долл. У принцессы Марокко Лаллы Сальма нашли особняк в Лондоне за 11 млн долл.

Президент Кипра Никос Анастасиадис основал юридическую фирму, которую обвиняют в сокрытии активов российского миллиардера за подставными владельцами компаний.

Связаны с офшорными активами оказались также звезды спорта и шоу-бизнеса - певица Шакира, спортсмен Сачин Тендулкар, модель Клаудиа Шиффер, певцы Элтон Джон и Хулио Иглесиас.