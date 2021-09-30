Клімкін: Безвіз у нас не заберуть. Але диму без вогню не буває

Безвіз в нас не заберуть - тут можна заспокоїтись. Коли надавався безвіз, ми прописали чітку процедуру на випадок, якщо загроза стане реальною. "З нічого" такі рішення не прийматимуться.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник програм UIF, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує UAINFO.org.

Але диму без вогню не буває. Спекуляції не пусті. Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни. Там зовсім в глухому куті погодження спільної заяви саміту Євро Союзу - деякі країни ЄС взагалі не хочуть згадувати Західні Балкани як перспективу членства. Це зрозуміло - після виборів у Німеччині та перед виборами у Франції це "особливо не на часі".

Але є дискусії щодо нас, України. Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось - більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права.

Наразі це не критично, але "боком" може вилізти. Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігриваємо, а це вже грає на руку Кремлю. Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків.

Павло КЛІМКІН