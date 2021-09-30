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Дієтологи з Університету Раша у США розробили дієту, яка може захистити від хвороби Альцгеймера

  3   0 30.09.2021, 15:50 | Новости, Общество
Дієтологи з Університету Раша у США розробили дієту, яка може захистити від хвороби Альцгеймера

Дослідники з Медичного центру Університету Раша в США виявили, що дієта MIND може впливати на нашу когнітивну стійкість до деменції.

Ця дієта бере за основу середземноморську дієту та дієту Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), пояснили медики, інформує НВ.

Дієта була розроблена групою дієтологів та епідеміологів з Університету Раша; раннє дослідження 2015 року показало її потенційні переваги. Відтоді багато дослідників звертали увагу на цей дієтичний підхід як на потенційну стратегію профілактики хвороби Альцгеймера.

Дані різних досліджень показували, що дотримання дієти MIND забезпечує принаймні деякий захист від зниження когнітивних функцій внаслідок вживання більшої кількості листкових овочів, ягід, горіхів, оливкової олії, цільного зерна і риби.

Довгострокове дослідження, проведене тією ж командою з Університету Раша в Іллінойсі, показало, що в учасників, які дотримувалися дієти MIND - навіть помірно - було краще когнітивне функціонування в похилому віці, незалежно від будь-яких амілоїдних бляшок або нейрофібрилярних клубків, які у них могли бути.

«У деяких людей в мозку досить бляшок і клубків, щоб мати посмертний діагноз хвороби Альцгеймера, але у них не розвивається клінічна деменція упродовж життя», - сказав дослідник геріатричного здоров'я Клодіан Дхана з Медичного коледжу Раша.

«Дехто має здатність підтримувати когнітивні функції, незважаючи на накопичення цих патологій в головному мозку, і наше дослідження припускає, що дієта MIND пов'язана з кращими когнітивними функціями незалежно від патологій мозку, пов'язаних з хворобою Альцгеймера», - додав учений.

Дослідники проаналізували дані про 569 учасників, які померли під час довгострокового дослідження, розпочатого в 1997 році під назвою «Проєкт пам'яті і старіння». Кожен з учасників погодився проходити щорічне клінічне обстеження, поки вони були живі, а також дав дозвіл на розтин після смерті.

У 2004 році дослідники почали роздавати учасникам анкету про те, які продукти вони їли. Для цього нового дослідження команда використовувала ці дієтичні дані, щоб дати пацієнтам оцінку того, наскільки вони були близькі до дієти MIND.

Результати були багатонадійними: найвищий бал по дієті MIND був пов'язаний з поліпшенням когнітивних функцій перед смертю. Так було навіть при коригуванні для тих, у кого не було когнітивних порушень на момент початку дослідження, або тих, у кого була діагностована хвороба Альцгеймера при розтині через наявність амілоїдних бляшок і нейрофібрилярних клубків.

«Ми досліджували цю проблему, виключивши з аналізу учасників, чия перша глобальна когнітивна оцінка перебувала в нижніх 25 відсотках вибірки. Ми також розрахували сукупне середнє значення оцінки дієти MIND за період спостереження, щоб обмежити помилку вимірювання», - пояснює команда.

«Схоже, що дієта має захисні властивості і може сприяти когнітивній стійкості літніх людей», - додав Дхана.

НВ

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