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Центральна і місцева влада підписала Меморандум про непідвищення тарифів на тепло

  5   0 30.09.2021, 17:30 | Новости, Политика
Центральна і місцева влада підписала Меморандум про непідвищення тарифів на тепло

Центральна і місцева влада підписали Меморандум щодо врегулювання проблемних питань в сфері поставок тепла і гарячої води в майбутньому опалювальному сезоні. Документ підписали на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті Володимир Зеленський, інформує ZN.UA.

"Між Кабінетом міністрів в особі прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад і територій і міністра енергетики, НАК" Нафтогаз України ", Офісом президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування," Асоціацією міст України "та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад підписаний Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері поставок тепла і гарячої води в прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр) ", - йдеться в повідомленні.

Меморандумом передбачено: направити додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб); субвенції з державного бюджету громадам, які виходять за межі індексу податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту теплокомуненерго цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

ZN.UA

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