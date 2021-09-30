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Александр Кочетков: Семенченко – не Riffmaster?

  8   0 30.09.2021, 11:00 | Новости, Политика
Александр Кочетков: Семенченко – не Riffmaster?

"Ко всем, кто защищал и защищает страну от кремлевской агрессии, отношусь крайне уважительно, но воспринимаю их такими, какие есть. И в этом смысле, Семен Семенченко - не мой кумир. Личность, как сейчас принято выражаться, весьма контроверсийная, в которой густо намешаны как позитивные, так негативные черты и поступки", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org

"Но то, что творят сейчас с Семенченко и его товарищами наши правоохранители - это чистый беспредел. Причем, происходит все при откровенной вялости представителей добробатовского и ветеранского движения, что разительно отличается от поддержки, которую получают те же подозреваемые в убийства Павла Шеремета.

Конечно, Семенченко - не Рифмастер, по популярности не сравнимы. Но не обращать внимания, что Семена просто откровенно гробят в СИЗО - это аморально. Семен что, уже не защитник Украины? Или он теперь какой-то неправильный защитник Украины и не заслуживает на внимание общественности?

Вы знаете, из-за чего он объявил голодовку? В первую очередь, из-за того, что от него требуют признательных показаний на себя, а иначе грозятся арестовать жену. Это уже бериевщина какая-то.

А что, собственно, пытаются инкриминировать С.Семенченко, Е.Шевченко, А Виногродскому и другим? А то, что они зарегистрировали в США по американским же законам легальную охранную фирму «Donbas battalion Corporation", которая так и не произвела никаких действий. А также ставят в вину организацию складов с оружием и боеприпасами на территории Украины, но следствие никому, даже адвокатам толком не рассказывает, что это за склады и где они расположены, потому как военная тайна...

Ну, а еще и предупредительный выстрел из гранатомета по зданию телеканала "112", что, конечно, бестолковость, но более, чем на изощренное хулиганство не тянет.

Основные обвинения базируются на показаниях единственного (!) свидетеля, который не скрывает своей личной неприязни к подозреваемым. Если так прессуют бывшего народного депутата с другими известными людьми, то как же наши правоохранители бесчинствуют с простыми гражданами? А если правоохранители еще и получили заказ на кого-то, такое ведь тоже бывает?

И где искать справедливости? Не все же могут в поисках правды начать переписываться в телефоне с самим президентом. А иначе ничего не светит", - завершает политолог.

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