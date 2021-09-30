Українським документалістам вдалося зафільмувати сучасний окупований Донецьк

Ексклюзивні кадри покажуть у стрічці «ЄвроДонбас». На них - будинок Джона Юза, засновника Донецька. Особняк має велику історичну значущість, проте зараз стоїть занедбаний та майже повністю зруйнований. Документальний фільм «ЄвроДонбас» Корнія Грицюка націлений розвінчати радянські міфи та розказати, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейської економіки, пише UAINFO.org

Американська та бельгійська спадщина Маріуполя, бельгійська - Лисичанську, німецьке коріння Нью-Йорку (донедавна смт. Новгородське), французька історія Дружківки та британська - Донецьку: аби показати засекречену радянськими істориками, європейську історію Донбасу, команда фільму «ЄвроДонбас» по крупицях збирала інформацію, яка здебільшого була знищена в часи УРСР. Автори спілкувалися з істориками та експертами, з нащадками європейців, що брали участь у розбудові Донбасу, а також здобула унікальні архівні матеріали від кількох європейських країн: рідкісні фотокартки та документи, які підтверджують потужні європейське коріння регіону. Знімальній групі вдалося дістати такі матеріали з Британії та Бельгії, які раніше не бачив жоден українець.

Продюсерка та співсценаристка фільму Анна Паленчук родом з Києва та до початку війни ніколи не була в Донецьку. Але під час роботи над «ЄвроДонбасом» Анна наново відкрила для себе історію цього краю та цілковито нею захопилася.

«Донбас - найбільш досліджений регіон нашої країни, де сьомий рік триває війна. Як у громадянки України, в мене є особиста потреба робити проєкти на меті яких повернення непідконтрольних територій Україні. У цьому сенсі дуже важливо викрити радянську брехню, що так сильно вплинула на самоідентифікацію мешканців Донбасу, та оприлюднити справжню історію цих місць не лише їм, а й усій Україні. Настав час, коли ми маємо серйозно проаналізувати минуле, аби збудувати спільне майбутнє», - продюсерка Анна Паленчук.

Економічним та духовним центром Донбасу завжди був Донецьк. Місто було засновано британцем Джоном Юзом у 1869 році разом із металургійним комбінатом, що невдовзі став одним із найбільших центрів кам'яновугільного та залізного видобування в Європі. Наприкінці 19 сторіччя саме європеєць Джон Юз визначив долю регіону попри загальноприйняті міфи про російську та радянську ідентичність сучасного Донбасу.

На думку творців стрічки показовою в цьому випадку є ситуація довкола будинку Юзів - особняку родини засновника міста, що розташована на вулиці Клінічна в Донецьку. Двоповерховий будинок у стилі ренесанс має неабияке історичне значення та цінність, але наразі перебуває в жалюгідному стані - від колись величної будівлі лишилися тільки стіни. Зафільмувати будинок Юзів та буття сучасного Донецьку вдалося завдяки зусиллям знімальної групи «ЄвроДонбасу».

«За період зйомок фільму особняк Юзів вразив мене найбільше. Це відправна точка усієї історії Донбасу, яка сьогодні майже повністю зруйнована та захована за великим парканом. Символічно, чи не так? Тому для нас було принциповим зняти ці кадрі, якби складно це не було. А працювати в Донецьку дуже складно - операторів постійно перевіряють, дуже багато заборон, як-от не можна знімати камерами зі штативів. Ми знайшли операторів на місці, які допомогли отримати дійсно унікальні кадри на яких є не лише будинок Юзів, а й інші види Донецьку. Ми побачили величезну кількість російських прапорів рівну кількості занедбаних вулиць. Знаєте, від цього бере такий смуток, бо ми не знаємо, коли Донецьк знову стане українським. Але ми, як творчі люди, робимо все можливе, аби це здійснилося якомога швидше», - Анна Паленчук, продюсерка та співсценаристка фільму.

Окрім Донецьку «головними героями» документального фільму стали Маріуполь, Лисичанськ, Нью-Йорк, Дружківка, Костянтинівка та їхні околиці. Робота над фільмом триває з початку 2021 року, коли були відзняті перші інтерв'ю з експертами, які допомогли в подальшому підготовчому процесі зйомок фільму та формуванні його лейтмотиву. У травні команда вирушила на зйомки безпосередньо в містах та їхніх околицях на Сході України.

«Я родом із Донбасу, але лише під час зйомок цього фільму я дізнався про безліч важливих історичних та архітектурних артефактів, що залишили по собі європейці. Цей фільм - спроба повернути дуже важливу частину історії Донбасу. Показати іншу ідентичність цього регіону та зруйнувати міф про «Дике Поле», яке було тут до радянських часів. На мою думку, цей фільм має подивитися кожен українець, бо щодо Донбасу є багато стереотипів, як у мешканців регіону, так і за його межами. Стереотипів, які, на жаль, виявилися надто небезпечними для єдності нашої держави», - режисер Корній Грицюк.

Робота над фільмом триватиме до кінця осені 2021 року. Виробництво фільму відбувається за підтримки Держкіно. Вихід у широкий прокат заплановано на 2022 рік.