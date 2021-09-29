Віктор Таран: Шуфрич рятує Медведчука від місця у реєстрі олігархів

"Давайте розбиратись для чого Шуфрич скупив залишки каналів Мертветчука? Для чого Нестору 60% каналу «Перший незалежний», де окопались журналісти «112», NewsOne та ZiK? Причин декілька", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"По перше, таким чином він рятує Мертветчука від місця у реєстрі олігархів.

Тепер у кума Путіна де-факто вже не буде, а ні заблокованих каналів, а ні контролю над «Першим незалежним». Не має каналів - не олігарх. Погодьтесь, який чудовий і справедливий закон.

По друге, таким чином Мертверчук отримав шанс вирватись з-під домашнього арешту. Бо поки він там сидів контроль над «ОПЗЖ» фактично перейшов до Льовочкіна та Бойко. Що напередодні ймовірних дострокових президентських і парламентських - катастрофа Тож нас імовірно дуже скоро чекає як політична реінкарнація Мертветчука так і нові розбірки в «ОПЗЖ».Спостерігаймо", - завершує політолог.