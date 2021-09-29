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В каких городах Украины больше всего подорожает газ с 1 октября

  5   0 29.09.2021, 19:10 | Новости, Общество
В каких городах Украины больше всего подорожает газ с 1 октября

С 1 октября в Украине изменятся тарифы на газ. Как заверяют в "Нафтогаз Украины", цена газа при оформлении тарифа "Комфортный сезон" составит 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Однако "Нафтогаз" не единственный поставщик газа для населения, пишет ZN.UA.

"По-прежнему, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена "голубого топлива" в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр", - сообщает "ГазПравда".

Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр.

При этом самые низкие цены предложили: "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр), а также "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

Самые высокие ценники на газ - 13,5 грн за куб - установили: Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

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