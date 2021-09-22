Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:25

В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

16:00

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

15:21

Шефір заявив, що мета замаху на нього – це залякування Зеленського

15:08

Мы еще не забыли сказки ОП о миллиардах инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привез в Украину величайший политический лидер современности – Береза

14:01

Шефир – доверенное лицо президента Зеленского. Он ведет все личные финансовые дела "95 квартала" и контактирует со всеми олигархами – Бутусов

13:03

В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

12:02

Кулеба відреагував на заяву Байдена про небажання починати нову "холодну війну"

11:17

Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского

11:00

Сергій Фурса: Дорогий газ. Який висновок?

09:59

Умер звезда "Секса в большом городе" Уилли Гарсон

09:00

Постковідний синдром зустрічається частіше, ніж здається – The Guardian

08:05

Извержение вулкана на Канарах: уничтожено более 180 домов. ФОТО

07:09

США требуют от России обеспечить Европу газом через Украину – Bloomberg

06:03

Стало відомо, що обговорюватиме Зеленський на зустрічах у США

03:00

Пермський стрілець Бекмансуров – продукт агресивної мілітаризації Росії

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

  4   0 22.09.2021, 16:25 | Новости, Политика
В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

24 сентября в Москве планируется провести митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины, сообщил директор международной ассоциации "Институт национальной политики" правовед, политический эксперт Юрий Шулипа.

"Почему именно на 24 сентября в 2 часа дня? Потому что специально, чтобы все те, кто управляют репрессиями, пытками, убийствами и всем прочем, видели, что есть группа граждан, неравнодушных к проблеме крымских татар. Действительно, желающих принять участие в этой акции более, чем достаточно", - сказал Шулипа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду.

По его словам, акцию планируется провести в Москве, на Лубянской площади, возле мемориала Соловецкий камень.

"21 сентября 2021 года было подано уведомление о проведении публичного мероприятия. Оно уже подано официально в правительство Москвы. Непосредственными организаторами этого публичного мероприятия являются известная гражданская активистка в Москве и защитница представителей крымскотатарского народа Вера Лаврешина и общественный активист, кандидат химических наук Семен Берсенев", - рассказал Шулипа.

Он подчеркнул, что важно показать, что "существуют в самой Москве люди, которые против российской агрессии, против оккупации Крыма".

"Те требования, которые выдвигают участники публичного мероприятия, они как раз таки направлены на то, чтобы заставить, а точнее, напомнить России, как оккупирующей державе (это все указано в резолюции ООН), чтобы она прекратила пытки, политические мотивированные репрессии и немедленно освободила всех тех лиц, которые заключены, содержатся под стражей по политическим мотивам", - пояснил эксперт.

Шулипа отметил, что ожидается участие в митинге приблизительно 100 человек. В то же время он указал, что разрешение на проведения митинга пока ожидается.

"Оснований для отказа нет. То есть здесь юридически все безупречно подано, в соответствии с их действующим законодательством. А там, я считаю, что все может быть", - сказал он.

"Вечерние Вести"

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (532)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]