В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

24 сентября в Москве планируется провести митинг против ареста в оккупированном Россией Крыму граждан Украины, сообщил директор международной ассоциации "Институт национальной политики" правовед, политический эксперт Юрий Шулипа.

"Почему именно на 24 сентября в 2 часа дня? Потому что специально, чтобы все те, кто управляют репрессиями, пытками, убийствами и всем прочем, видели, что есть группа граждан, неравнодушных к проблеме крымских татар. Действительно, желающих принять участие в этой акции более, чем достаточно", - сказал Шулипа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в среду.

По его словам, акцию планируется провести в Москве, на Лубянской площади, возле мемориала Соловецкий камень.

"21 сентября 2021 года было подано уведомление о проведении публичного мероприятия. Оно уже подано официально в правительство Москвы. Непосредственными организаторами этого публичного мероприятия являются известная гражданская активистка в Москве и защитница представителей крымскотатарского народа Вера Лаврешина и общественный активист, кандидат химических наук Семен Берсенев", - рассказал Шулипа.

Он подчеркнул, что важно показать, что "существуют в самой Москве люди, которые против российской агрессии, против оккупации Крыма".

"Те требования, которые выдвигают участники публичного мероприятия, они как раз таки направлены на то, чтобы заставить, а точнее, напомнить России, как оккупирующей державе (это все указано в резолюции ООН), чтобы она прекратила пытки, политические мотивированные репрессии и немедленно освободила всех тех лиц, которые заключены, содержатся под стражей по политическим мотивам", - пояснил эксперт.

Шулипа отметил, что ожидается участие в митинге приблизительно 100 человек. В то же время он указал, что разрешение на проведения митинга пока ожидается.

"Оснований для отказа нет. То есть здесь юридически все безупречно подано, в соответствии с их действующим законодательством. А там, я считаю, что все может быть", - сказал он.

"Вечерние Вести"