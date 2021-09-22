Дмитрий Раимов: Разумков должен драться как лев. Поле боевых действий – закон "об олигархах"

"Разумкову фактически несколько недель назад объявили войну. Будут снимать с должности. Сейчас ему необходимо выйти и драться как лев. Драться, чтобы остаться в памяти. Поле боевых действий - закон "про олигархов",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Дмитрий Раимов, информирует UAINFO.org.

"Драться, чтобы быть оппозицией, а не ходоком на каналы Ахметова, где много политических и отставных «пенсионеров».

Я - против любых законов, которые в ручном режиме могут назвать человека кем-то. Олигархом тоже. Не суд. Не антимонопольный комитет. А кучка людей, которые не несут ответсвенности. Реально же - один человек. Президент. Этих хочу назову, этих не буду. По четырём критериям - по двум прохожу и я. И ещё сотни моих коллег.

А захотят - назовут нас и вас «связанным лицом с олигархом» и все. Гора проблем. И никакой справедливости. Никакого закона. Давайте. Голосуйте. За Гитлера и его диктат тоже голосовали", - завершает политтехнолог.