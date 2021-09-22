Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:25

В Москве планируется провести митинг против ареста украинцев в оккупированном Крыму

16:00

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

15:21

Шефір заявив, що мета замаху на нього – це залякування Зеленського

15:08

Мы еще не забыли сказки ОП о миллиардах инвестиций из Омана, Эмиратов и Великобритании, которые привез в Украину величайший политический лидер современности – Береза

14:01

Шефир – доверенное лицо президента Зеленского. Он ведет все личные финансовые дела "95 квартала" и контактирует со всеми олигархами – Бутусов

13:03

В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня і 1 травня

12:02

Кулеба відреагував на заяву Байдена про небажання починати нову "холодну війну"

11:17

Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского

11:00

Сергій Фурса: Дорогий газ. Який висновок?

09:59

Умер звезда "Секса в большом городе" Уилли Гарсон

09:00

Постковідний синдром зустрічається частіше, ніж здається – The Guardian

08:05

Извержение вулкана на Канарах: уничтожено более 180 домов. ФОТО

07:09

США требуют от России обеспечить Европу газом через Украину – Bloomberg

06:03

Стало відомо, що обговорюватиме Зеленський на зустрічах у США

03:00

Пермський стрілець Бекмансуров – продукт агресивної мілітаризації Росії

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

  9   0 22.09.2021, 16:00 | Новости, Общество
В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

В Україні вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

"Зараз у світі є новий ефективний інструмент протидії COVID - вакцинація. Сьогодні пандемія COVID - це пандемія невакцинованих", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення, а саме - медики, військові Збройних сил України, структури МВС.

"В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих державних адміністрацій", - заявив Ляшко. 

За його словами, статтею 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим щепленням проти інфекційних хвороб.

"Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - додав міністр. 

Він зазначив, що визначення переліку працівників, які мають пройти обов'язкову вакцинацію, відноситься до повноважень МОЗ.

"Прошу підтримати відповідне протокольне доручення, що дозволить реалізувати цю функцію та зробити ще один, ефективний крок у подоланні коронавірусної хвороби" - додав Ляшко.

"Вечірні Вісті"

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (532)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]