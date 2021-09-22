В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: для кого

В Україні вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

"Зараз у світі є новий ефективний інструмент протидії COVID - вакцинація. Сьогодні пандемія COVID - це пандемія невакцинованих", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення, а саме - медики, військові Збройних сил України, структури МВС.

"В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих державних адміністрацій", - заявив Ляшко.

За його словами, статтею 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим щепленням проти інфекційних хвороб.

"Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - додав міністр.

Він зазначив, що визначення переліку працівників, які мають пройти обов'язкову вакцинацію, відноситься до повноважень МОЗ.

"Прошу підтримати відповідне протокольне доручення, що дозволить реалізувати цю функцію та зробити ще один, ефективний крок у подоланні коронавірусної хвороби" - додав Ляшко.

"Вечірні Вісті"